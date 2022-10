Un homme expulsé du bar de Manhattan pour s’être déguisé en uniforme nazi à Halloween

Les choses sont allées trop loin dans un club de New York lorsqu’un homme est entré dans les locaux vêtu d’un uniforme nazi. Il arborait une croix gammée (symbole du nazisme) sur son bras. Le choix inhabituel de la robe, cependant, n’a pas été bien accueilli par les autres clients présents. On a demandé à l’homme de quitter le café car on peut voir un client s’approcher de lui et lui montrer la sortie. La vidéo a été publiée sur Twitter avec une légende qui disait : « Un gars vient d’entrer dans le café Fanelli à Soho habillé en nazi, je n’ai pas de mots.

Jetez un oeil à la publication ici.

un gars vient d’entrer dans le café fanelli à soho habillé en nazi je n’ai pas de mots pic.twitter.com/4szraZgVEd – mat (@mattxiv) 30 octobre 2022

Dans les images, l’homme, en uniforme nazi, ne semblait pas dérangé par les autres clients commentant sa tenue et entra dans le Manhattan Cafe en souriant. Il s’est vu refuser le service par le personnel du café et on lui a demandé de partir presque immédiatement. On a pu entendre une femme dire : « Tu veux te foutre en l’air ? [Leave] pour votre propre sécurité », lorsque l’homme habillé en nazi a tenté d’approcher l’un des clients. Il ne semblait pas en colère ou ennuyé autrement que par le fait qu’il devait quitter le café sans service.

Alors que certains utilisateurs de Twitter sont devenus fous de l’audace de l’homme portant des insignes nazis en public, d’autres l’ont défendu et ont déclaré qu’il n’était habillé que pour une fête d’Halloween.

Un utilisateur de Twitter a déclaré : “Encore un autre exemple de la gravité des choses depuis qu’Elon Musk a pris le contrôle de Twitter !”, tandis qu’un autre a déclaré : “Chez les Fanelli que je connaissais à l’époque, il aurait été par terre très rapidement.” Un troisième utilisateur a dit : “Avez-vous déjà entendu parler d’un costume d’Halloween ?”

Avec de vives réactions, la vidéo est devenue virale, recueillant plus de 7,5 millions de vues sur Twitter.

Les fêtes d’Halloween exigent que les participants se déguisent en n’importe quoi, des personnages de livres fictifs aux acteurs de cinéma, aux super-héros, aux animaux et à plusieurs autres choses.

