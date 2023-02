Un homme explique pourquoi il y a un besoin de portes courtes dans les toilettes publiques.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les portes des toilettes publiques ne descendent pas jusqu’au sol ? Les toilettes publiques semblent bien différentes de celles que nous avons à la maison et ce n’est pas pour ajouter quelques bizarreries. Notamment, il existe un certain nombre de raisons pratiques expliquant les différences. Un utilisateur de TikTok a partagé un clip vidéo expliquant les trois raisons efficaces derrière les portes courtes des toilettes publiques. Et cela a tout à voir avec le coût, l’hygiène et les situations d’urgence. “Voici pourquoi les portes des toilettes publiques ne touchent pas le sol”, a déclaré l’homme avant de souligner les raisons importantes.

« Vous vous êtes probablement demandé à un moment ou à un autre pourquoi les portes des salles de bain ne vont pas jusqu’au sol. Mais il y a en fait de nombreuses raisons logiques pour lesquelles ils font cela », a poursuivi l’utilisateur de TikTok. Selon lui, la première et principale raison est de faire face aux situations d’urgence. Si une personne a besoin d’une aide immédiate, elle peut être identifiée facilement puisque les portes courtes la rendent plus facile à voir. L’espace offre une visibilité pour vérifier si quelqu’un est en détresse et il devient également plus facile pour les premiers intervenants d’extraire l’occupant au lieu d’utiliser la force pour casser la porte. Il a expliqué: “Tout d’abord, s’il y a une urgence, il serait assez facile de voir ce qui s’est passé et d’obtenir de l’aide pour la personne.”

La deuxième raison principale est de maintenir l’hygiène. Les toilettes publiques sont des endroits où les germes et les maladies se propagent rapidement car elles sont visitées quotidiennement par de nombreuses personnes. Il devient essentiel pour le personnel de le garder propre pour éviter la propagation de maladies contagieuses. L’utilisateur de TikToh a souligné: «Deuxièmement, cela facilite grandement le nettoyage. Les toilettes publiques sont utilisées assez souvent, ce qui signifie qu’elles doivent être nettoyées plusieurs fois tout au long de la journée, et le fait d’avoir de l’espace sous la porte facilite grandement les choses.

Enfin, il y a aussi un raisonnement économique car les portes courtes sont également considérées comme rentables car il est moins cher d’acheter une petite porte plutôt qu’une pleine. “Et enfin, il est beaucoup moins cher d’acheter une porte dont une partie est coupée que la porte entière elle-même”, a conclu l’homme.

Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentirez légèrement mal à l’aise en utilisant une cabine publique, rappelez-vous qu’il s’agit d’un geste intentionnel pour assurer la sécurité.

