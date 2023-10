Un homme exonéré, emprisonné à tort pendant 16 ans en Floride, est tué par un député géorgien lors d’un contrôle routier

Un homme qui a été incarcéré à tort pendant 16 ans en Floride et disculpé en 2020, a été mortellement abattu par un adjoint du shérif en Géorgie lors d’un contrôle routier lundi, ont indiqué des responsables. Leonard Cure, 53 ans, a passé plus d’une décennie derrière les barreaux après avoir été reconnu coupable de vol à main armée en Floride en 2003, selon le bureau du procureur de l’État du comté de Broward. En 2020, il a été la première personne à être disculpée dans le cadre de l’unité d’examen des condamnations du bureau du procureur de l’État après qu’une nouvelle enquête sur l’affaire a révélé qu’il était innocent.

Depuis sa libération, Cure travaillait dans la sécurité, espérait aller à l’université et travailler dans la production radiophonique, et achetait sa première maison, a indiqué le bureau du procureur de l’État.

Mais trois ans seulement après sa libération, Cure a été abattu lundi matin par un député du comté de Camden lors d’un contrôle routier sur l’Interstate 95 en direction nord, a déclaré le Georgia Bureau of Investigation dans un communiqué. communiqué de presse.

Cure est sorti de la voiture à la demande du député et a obéi aux ordres « jusqu’à apprendre qu’il était en état d’arrestation », a indiqué le GBI.

Il a ensuite refusé de se conformer aux demandes du député, et ce dernier a déployé un Taser. Cure « a agressé le député », ce qui a incité celui-ci à déployer le Taser une deuxième fois et une matraque, mais « Cure ne s’est toujours pas conformé », ont indiqué les autorités.

L’adjoint a alors sorti une arme à feu et a tiré sur Cure. Il a été soigné par EMS et est décédé plus tard, a indiqué le GBI.

On ne sait pas exactement ce qui a précipité le contrôle routier ni pour quels motifs Cure a été placé en état d’arrestation.

Le GBI a déclaré qu’il mènerait une enquête indépendante sur la fusillade mortelle impliquant le député. À partir de là, l’affaire sera transmise au bureau du procureur du circuit judiciaire de Brunswick pour examen.

Le Projet Innocence de Floride, qui a aidé à réexaminer son cas, a déclaré que Cure avait été tué alors qu’il se rendait à sa résidence de banlieue en Géorgie après avoir rendu visite à sa mère en Floride.

« Lenny était une personne formidable qui avait déjà perdu 16 ans de sa vie à cause d’une incarcération injustifiée. Et maintenant ça. Lui et sa famille méritaient mieux. La vie de Lenny comptait. Nous sommes complètement dévastés », a écrit l’organisation sur son site Internet.

Le procureur de l’État de Broward, Harold F. Pryor, a pleuré sa mort mardi.

« Le Leonard que nous connaissions était une personne intelligente, drôle et gentille », a déclaré Pryor dans un communiqué. déclaration. Après la libération de Cure, il s’est rendu au bureau du procureur et a participé à une formation pour aider le personnel « à faire son travail de la manière la plus juste et la plus approfondie possible », a-t-il déclaré.

« Il appelait fréquemment pour prendre des nouvelles du procureur adjoint Arielle Demby Berger, chef de l’unité de révision des condamnations, et offrait à notre équipe des encouragements pour continuer à faire le travail important de la justice », a poursuivi Pryor.

Pryor a déclaré que Cure était « excité » que la législature et le gouverneur de Floride aient « récemment approuvé son projet de loi sur les revendications ».

En juin, il a été approuvé pour 817 000 $ d’indemnisation de l’État de Floride pour sa condamnation injustifiée et son emprisonnement.

L’unité de révision des condamnations a reçu une pétition de Cure concernant son emprisonnement en décembre 2019 et a commencé un examen avec l’aide du Innocence Project of Florida.

Dans l’examen, le bureau du procureur de l’État a déclaré qu’il avait de « sérieuses inquiétudes » concernant la culpabilité de Cure et son incarcération continue et il a été libéré le 14 avril 2020.

Au cours de la nouvelle enquête, l’unité de révision des condamnations a découvert qu’un reçu de guichet automatique prouvait que Cure se trouvait « à des kilomètres de la scène du crime au moment du vol », a déclaré l’Innocence Project de Floride dans un communiqué. déclaration. La réenquête a également révélé qu’une série de photos montrées à l’une des victimes contenait « plusieurs photos » de Cure et « constituait donc une procédure d’identification peu fiable et suggestive ».

Les procureurs ont continué à examiner son cas et ont présenté leurs conclusions au comité d’examen indépendant. Le panel et le bureau du procureur de l’État ont conclu que Cure était innocent et sa condamnation a été annulée en décembre 2020.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com