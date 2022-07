Un homme examine des objets au microscope et trouve une colonie de germes

Si vous êtes largement mysophobe ou germaphobe, cela peut être une nouvelle affligeante pour vous que peu importe la façon dont vous lavez ou essuyez vos produits comestibles ainsi que d’autres objets comme des outils ou des meubles, il y aura toujours des risques que des micro-organismes s’y accrochent. à la surface. Ceux-ci ne sont pas visibles à l’œil nu et, par conséquent, nous restons inconscients de leur présence.

Cependant, une vidéo récente publiée par la page Facebook d’UNILAD Tech donne à tout le monde des bestioles effrayantes car elle présente des germes microscopiques dans presque tout ce qui existe. La vidéo montre un homme examinant des objets de tous les jours avec un microscope, qui comprend une pomme, une feuille et même de l’eau. On voit de petits organismes microscopiques ramper à l’intérieur des racines internes de la pomme, nager dans une goutte d’eau et s’accrocher également à la surface de la feuille. L’homme examine alors un grain de poussière sur une table et même celui-ci s’avère infesté de germes microscopiques.

La vidéo a laissé beaucoup de gens mal à l’aise et incertains de ce qu’il faut consommer. « Oh mon Dieu, c’est effrayant. Tout ce que nous voyons dans cette vidéo est plein de germes que mangeons-nous alors », a lu un commentaire tandis qu’une autre personne a commenté:« Je vais mourir de faim maintenant ».

Un autre utilisateur a souligné que notre corps lui-même contenait de tels micro-organismes et qu’il ne serait donc pas si grave d’ingérer ces germes car notre corps est naturellement habitué. Certains ont même plaisanté en disant que puisque nous mangeons tous des germes microscopiques, il n’y a pratiquement pas de végétariens dans le monde.

