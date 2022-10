Un homme évite une voiture mais finit par être heurté par un panneau de signalisation dans un accident des plus inhabituels

Les médias sociaux sont une plaque tournante de vidéos amusantes. Alors que certains sont des farces tirées par des gens pour attirer l’attention, d’autres sont victimes d’un accident qui semble humoristique. Un homme a subi le même sort lorsqu’il a esquivé une voiture à grande vitesse, mais a ensuite été heurté à la tête par un panneau de signalisation. La vidéo a été publiée sur la plateforme de microblogging Twitter.

La séquence de 8 secondes semblait avoir été enregistrée avec une caméra de tableau de bord et sous-titrée – “Nah”. La vidéo montrait une voiture en pleine vitesse, qui a presque perdu le contrôle, esquivant une autre carte se dirigeant vers elle depuis l’autre côté. Cependant, la voiture a réussi à esquiver le deuxième véhicule. Mais pour tenter de le faire, la voiture s’est déplacée vers la droite et sur le trottoir où se tenait un homme avec un sac à la main.

L’homme a réussi à esquiver la voiture, cependant, la voiture a heurté un panneau de signalisation sur le trottoir et celui-ci s’est à son tour penché vers l’homme et s’est cogné la tête. L’homme est tombé et la vidéo s’est terminée à ce stade. Depuis sa publication le 26 octobre, la vidéo est devenue virale avec plus de 6 lakh vues et plus de 20 000 likes.

Allez mec 😭 comment ??? Quelles sont les chances lol et personne ne le croira quand il racontera cette histoire (devrait la garder pour lui vraiment lol) ne supporte pas les mauvais conducteurs, mais ce sont les pires ! – Mel (@FSFR_Mel) 26 octobre 2022

De nombreux utilisateurs ont trouvé l’incident amusant. Un utilisateur a commenté: “Allez mec, comment ??? Quelles sont les chances lol (riant aux éclats) et personne ne le croira quand il dira que cette histoire (devrait la garder pour lui vraiment lol) ne supporte pas les mauvais conducteurs, au fait, ce sont les pires !”

Je pourrais regarder ça en boucle parce que l’homme n’avait vraiment aucune raison de courir de cette façon. — Hôte de The Enemies Within (@Onitaset) 26 octobre 2022

Un autre utilisateur a écrit : “Je pourrais regarder ça en boucle parce que l’homme n’avait vraiment aucune raison de courir de cette façon.”

Ce n’est tellement pas drôle si c’est réel, pourtant j’ai éclaté de rire ! Ça doit être l’audio ! 😂😂 —Lisa Johnson (@LisaJoh88708911) 26 octobre 2022

Un troisième utilisateur a déclaré : « Ce n’est tellement pas drôle si c’est réel, pourtant j’ai éclaté de rire ! Ça doit être l’audio !

D’innombrables autres en ont ri et certains ont même réagi avec des mèmes et d’autres incidents similaires dans les commentaires.

