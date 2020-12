Un petit ami violent et contrôlant a condamné sa petite amie qui souffrait depuis longtemps à passer un test de détecteur de mensonge pour prouver qu’elle ne le trompait pas.

Ben Halpin, 34 ans, était tellement convaincu que Sandra Newton avait une liaison qu’il supprimerait les amis masculins de ses contacts téléphoniques et se connecterait à son compte Facebook pour la vérifier.

Elle a même accepté de passer un test de détecteur de mensonge juste avant Noël en 2019 pour lui prouver qu’il avait tort, même si le type de test qu’elle a passé n’est pas clair. Il n’y a pas de test légitime sur le marché mais plusieurs applications pour smartphone prétendent donner des résultats.

Halpin, de Gorton, Manchester a finalement été arrêté après avoir soumis Mlle Newton à une série de coups.

Lors d’une agression, il l’a frappée au visage et à la tête pendant plusieurs heures, puis a refusé de laisser entrer une ambulance pour la soigner.

Il l’a soumise à de nouvelles rages au plus fort du verrouillage en avril de cette année, ce qui lui a causé une bosse sur le front et sur son œil gauche.

Il l’a ensuite battue et a brisé son téléphone portable de 1500 £ en juin après qu’ils se soient brièvement séparés.

À Manchester Crown Court, Halpin a fait face à la prison après avoir admis des voies de fait et des dommages criminels, mais il a été condamné à 16 mois de prison avec sursis pendant deux ans après avoir accepté de donner une autre chance à leur relation.

On lui a également ordonné de suivre 15 jours de réadaptation et un cours de réadaptation pour les agresseurs domestiques.

Le juge de la peine Michael Leeming a déclaré à Halpin: « Je ne peux pas imaginer que ce sera un Noël particulièrement heureux pour l’un ou l’autre de vous si vous continuez à vous comporter de cette manière.

« Lorsque vous avez été arrêté, vous avez blâmé votre victime en disant qu’elle avait trop bu et avait jeté le téléphone portable. Ceci, bien sûr, n’était pas vrai car vous étiez l’agresseur.

Le tribunal a appris que Halpin connaissait la victime pendant environ quatre ans grâce au travail et que le couple avait commencé une relation en juillet 2019, ce qui était « génial » jusqu’à ce qu’ils emménagent ensemble.

Le procureur John Hargan a déclaré: « À partir de ce moment, son comportement a complètement changé – il est devenu contrôlant et jaloux de ses amis masculins, de ses collègues et de sa famille.

« La défenderesse a supprimé les numéros de ses amis masculins de son mobile, s’est connectée à son compte Facebook pour voir à qui elle parlait et a changé son mot de passe à plusieurs reprises pour l’empêcher d’accéder à son propre compte.

Elle a même passé un test de détecteur de mensonge peu avant Noël 2019 pour prouver qu’elle ne trichait pas, ce qu’elle a accepté de faire pour lui prouver qu’il avait tort.

Elle a également dit qu’il n’aimait pas qu’elle porte certains vêtements tels que des shorts en été et des leggings au travail.

« La victime a déclaré que l’année dernière, la relation était allée de mal en pis.

« Juste après Noël 2019, ils étaient à la maison ensemble et elle a raccroché le téléphone après avoir parlé à sa fille.

« Il pensait qu’ils discutaient de quelque chose de sinistre, s’est mis en colère et a commencé une dispute.

‘Il a commencé à crier et à lui crier dessus. Elle lui a demandé d’arrêter mais il a continué.

Il a serré les poings et l’a frappée au visage et à la tête. Il est beaucoup plus grand qu’elle et elle a dit qu’il a balancé son bras droit jusqu’à ce qu’il entre en contact avec le côté gauche de son visage.

Elle a repoussé l’accusé et a couru à l’étage pour s’enfuir. Il la suivit et l’attrapa dans les escaliers, et il se retourna pour la frapper à nouveau.

« Elle a essayé de le repousser avec les charnières cassées de la porte, mais il est entré et l’a frappée avant de la retenir sur le lit.

Elle n’a pas pu respirer pendant quelques secondes alors qu’il resserrait sa prise autour de sa gorge.

Il l’a jetée à travers la chambre et elle est tombée au sol. Il lui a donné des coups de pied et des coups de poing dans le dos alors qu’elle était allongée sur le sol.

«Elle lui a dit d’arrêter. Il s’est ensuite couché comme si de rien n’était et elle est descendue et a appelé la police mais ne leur a pas dit tout ce qui s’était passé.

«Une ambulance a été appelée mais elle n’a pas reçu de soins médicaux car il avait refusé de les laisser entrer. Tout l’incident a duré quelques heures.

« Le lendemain matin, il s’est excusé et a dit qu’il ne le ferait plus jamais. Il a dit qu’il était désolé et l’a avertie qu’il risquait de perdre son emploi si elle en parlait à la police.

Elle a rendu visite à A&E quelques jours plus tard alors que ses maux de dos empiraient. Il est allé avec elle et elle a dit aux médecins qu’elle venait de lui faire mal au dos.

« Une radiographie a révélé des ecchymoses, elle a reçu des analgésiques et a dû prendre huit jours de congé.

« La victime a déclaré à la police que la relation était horrible, qu’elle avait peur de lui et de ce qu’il lui ferait et qu’il continuait à le faire et ne changerait pas.

« Cependant, elle n’a pas souhaité fournir une autre déclaration et aurait voulu le récupérer.

« L’accusé a enfreint ses conditions de mise en liberté sous caution en emménageant avec elle pour laquelle il a été renvoyé le 2 octobre 2020.

« L’accusé a été arrêté en septembre 2020 et interrogé par la police. Il a nié les agressions et les dommages criminels, a déclaré ne pas se souvenir d’une partie de l’incident, a affirmé qu’elle buvait beaucoup et a déclaré qu’elle avait jeté et endommagé le mobile.

Dans le cadre de l’atténuation, l’avocat de la défense, Paul Bryning, a déclaré: « Le défendeur accepte sa responsabilité pour cette infraction, ne blâme pas la consommation d’alcool et reconnaît que l’alcool est un facteur défavorable dans sa vie. Il est profondément honteux et embarrassé par son comportement. Il est motivé pour être un meilleur partenaire à l’avenir.