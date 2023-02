Un homme éteint 55 bougies en faisant des clics sur le talon sautant et remporte le record du monde Guinness

Avec chaque individu vient un talent exclusif qui les sépare des autres. Soit les gens naissent avec, soit ils apprennent quelque chose de nouveau et d’excitant au fil du temps. Guinness World Records honore ces talents qui dépeignent les réalisations humaines dans tous les genres. Que ce soit l’homme le plus grand qui ait jamais vécu ou le couple engagé dans le plus long baiser du monde, GWR reconnaît chaque petite chose qui dépasse ce qui est considéré comme “normal”. Cette fois, un homme a éteint un total de 55 bougies en sautant.

Selon le site Web, cette tentative de record faisait partie de plusieurs adjudications qui se déroulaient à travers le Pays de Galles pour la chaîne de télévision en langue galloise S4C. Une vidéo du même nom fait actuellement le tour des réseaux sociaux. GWR a pris son compte Instagram officiel et a mis en ligne une vidéo de la même chose.

Dans la vidéo, on peut voir l’homme sauter par-dessus les bougies et les éteindre avec ses talons. Regarde:

Pendant ce temps, plus tôt, une femme portait le plus de sous-vêtements en 30 secondes, remportant le record de la même chose. Selon le site Web, Rachael Schmitt a battu le record du port du plus de sous-vêtements en 30 secondes le 25 juillet 2022. Elle a tiré 19 culottes en une demi-minute pour établir le record du monde Guinness pour la même chose. Dans la vidéo partagée par GWR récemment, on pouvait voir Rachael retirer un à un les sous-vêtements qui étaient maintenus dans des positions linéaires pour l’aider à fixer le mouvement et à y entrer sans perdre beaucoup de temps.

La bobine Instagram mettait en vedette Rachael effectuant l’action record en gardant un chronomètre de l’autre côté. Elle a continué à enfiler les sous-vêtements les uns sur les autres et a continué jusqu’à ce qu’elle enfile sa 19ème culotte. L’Américaine pensait que ce serait un défi amusant et voulait tenter un record pour sa propre réussite personnelle.

