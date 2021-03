Le site Internet du Cirque Du Soleil décrit le spectacle comme «un rêve éveillé du Mexique». Inspiré du cirque typique des temps anciens, Luzia est un imaginaire créatif du Mexique, où la lumière – qui est «luz» en espagnol – apaise l’esprit et la pluie – qui est «lluvia» en espagnol – apaise l’âme, mentionne le site . Le spectacle se compose de séries surréalistes de grandes surprises visuelles et de performances acrobatiques à couper le souffle. Luzia apporte à la scène de multiples lieux, visages et sons du Mexique tirés à la fois de la tradition et de la modernité pour ses spectateurs.

