Un homme établit un record en tirant des flèches à travers un minuscule trou de serrure et étourdit Internet

Une vidéo qui devient virale a stupéfié les internautes sur tous les réseaux sociaux. Si vous suivez la poignée Instagram de Guinness World Records, vous connaissez le type de vidéos qu’ils mettent en place. Dans une vidéo récente, Lars Andersen du Danemark peut être vu exhibant ses talents de tir à l’arc. Dans la vidéo, il crée un record en tirant plusieurs flèches à travers un petit trou de serrure l’une après l’autre. « La plupart des flèches consécutives ont tiré à travers un trou de serrure. 7 de Lars Anderson », lit-on dans la légende.

Dans la vidéo, on peut voir l’archer assis à genoux sur le sol et tirer des flèches. Son ensemble de compétences vous fera tomber votre mâchoire, jetez un oeil:

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale et a réussi à rassembler plus de 33 000 likes. “C’est un record digne”, a commenté un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit : « Je ne regarderai jamais par le trou de la serrure de la maison de cet homme.

Pendant ce temps, plus tôt, les chefs professionnels Nick DiGiovanni et Lynn Davis ont établi un autre record du monde Guinness pour la fabrication du plus grand rouleau de sushi. Le duo, qui est devenu célèbre sur diverses plateformes de médias sociaux grâce à leurs vidéos de cuisine virales, a fait un effort conjoint pour tenter le record du monde à Boston, Massachusetts, États-Unis. Ils ont remporté le titre du «temps le plus rapide pour fileter un poisson de 10 livres» et le plus grand rouleau de sushi en largeur le 7 octobre. Selon Guinness World Record, pour créer le rouleau massif, les deux ont utilisé environ 2000 livres (environ 907,1 kg) de riz à sushi assaisonné, 500 lb (environ 226,7 kg) de saumon de qualité sushi, 500 lb de concombre frais, des tonnes de graines de sésame et des milliers de feuilles de nori.

Il a fallu environ trois heures et une équipe de huit personnes pour préparer le rouleau qui mesurait 2,16 m (7 pi 1 po). Apparemment, pour fabriquer le plus grand rouleau de sushi, Nick DiGiovanni a fait appel à un étudiant en ingénierie junior de la Northeastern University qui a créé le moule interne qui retiendrait temporairement les ingrédients de la garniture, ainsi que la structure de support externe pour maintenir l’ensemble du rouleau ensemble. Dans la vidéo du processus de fabrication, on peut voir les deux entrer dans le moule pour remplir les ingrédients à l’intérieur du gigantesque rouleau.

