Un homme établit un record du monde pour avoir tenu 16 boules de bowling à la fois

Le flux Instagram de Guinness World Record est un témoignage du fait que vous devez faire quelque chose de vraiment extraordinaire pour que votre nom soit enregistré dans la liste des créateurs de disques. De la pousse de longs ongles à la levée de poids, les gens essaient tout ce qui, selon eux, obtiendra leur part de gloire et de prestige en tant que détenteurs du record du monde Guinness. Le dernier de cette liste d’actes extraordinaires est un record créé par un homme nommé Chad McLean, qui a soulevé et équilibré 16 boules de bowling simultanément pour obtenir son nom enregistré comme détenteur du record du monde Guinness.

Chad devait tenir plus de 14 balles pendant au moins 10 secondes pour battre le record précédent. Il a réussi à équilibrer 16 boules de bowling, pesant chacune 2,7 kg, pendant la durée requise pour obtenir ce record à son actif. Il avait précédemment créé un record en 2015 lorsqu’il avait détenu 13 balles pour faire inscrire son nom dans la liste des records.

Cependant, ce n’est pas le seul record de boules de bowling qu’il a dans son minou. Le Tchad a également le record du plus grand nombre de frappes à dix quilles en une minute. De plus, il a également tenté le record de la plus grande pile de boules de bowling en trois minutes par une équipe de deux tout en s’associant avec son collègue passionné de bowling Steve Kloempken. Le duo a réussi à créer une pile de 11 boules de bowling qui ont survécu pendant plus de 5 secondes et ont obtenu le record en leur nom.

Partageant un extrait des records de bowling du Tchad, Guinness World Record a publié une vidéo sur Instagram avec une légende qui disait : « Bowling Ball Balance. Combien de boules de bowling Chad peut-il tenir en même temps ? »

Depuis qu’il a été partagé en ligne, le clip a enregistré plus de 3 millions de vues ainsi que près de 30 000 j’aime des utilisateurs d’Instagram. Louant Chad pour ses exploits records, les utilisateurs ont inondé la section des commentaires de leurs réactions.

