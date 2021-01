Un homme établit un record du monde pour avoir soufflé plus de 700 petites bulles dans une grande

Il existe un record du monde pour presque toutes les tâches quotidiennes absurdes. Lors d’un incident récent, un homme a fait sa place dans le Guinness World Records pour avoir soufflé plusieurs petites bulles dans une grosse. Guinness World Records s’est rendu sur Facebook pour partager la vidéo fascinante montrant un homme nommé Chang Yu-Te soufflant de petites bulles dans une énorme.

Le clip de 4 minutes est sous-titré: «Tellement… beaucoup… de bulles, sous-titré avec le disque contenant la vidéo« la plupart des bulles de savon soufflées dans une grande ». Le détenteur du record Chang Yu-Te a soufflé 783 bulles, pour être précis.

Les 2 premières minutes de la vidéo montrent sa première réalisation de souffler la plupart des bulles de savon à l’intérieur d’un grand et 2 autres minutes présentent son autre record du monde.

Yu-Te détient également le record du «plus grand nombre de rebonds d’une bulle de savon». Il a réussi à faire rebondir une seule bulle de savon 290 fois sur sa main. On le voit se concentrer soigneusement sur la bulle de sa main et la faire rebondir délicatement pour qu’elle n’éclate pas sur sa main. Il peut être vu portant un gant rose.

Regardez la vidéo époustouflante avec Yu-Te ici.

Le clip partagé le 4 janvier 2021 a été vu plus de 6, 25000 fois sur Facebook, recueillant plus de 7500 réactions. Plus de 200 personnes ont commenté la vidéo et elle a été largement partagée plus de 700 fois.

Les internautes sont impressionnés par les compétences et les réalisations de Yu-Te et n’hésitent pas à exprimer leur amusement. La plupart des gens complimentent ses compétences et les qualifient d ‘«incroyable» et d’ «époustouflant».

L’un des utilisateurs de la section des commentaires se demande quel type de savon Yu-Te a utilisé car lui-même est incapable de souffler ne serait-ce qu’une seule bulle. Un autre utilisateur dit en plaisantant que Yu-Te ressemble à un gars qui ne peut pas garder un secret. Beaucoup d’autres se sont demandé comment les autorités avaient pu compter le nombre de bulles faites à l’intérieur du grand.

Le pseudonyme officiel de Guinness World Records sur Facebook a commenté le commentaire pour indiquer qu’ils ont regardé la vidéo au ralenti et ont utilisé un clicker pour terminer le processus fastidieux de comptage du nombre total de bulles créées.

Un autre utilisateur a écrit que celui qui comptait les bulles méritait une augmentation. Une autre personne a dit en plaisantant que la vidéo était une représentation du nombre de Jupiters pouvant tenir à l’intérieur du Soleil.

Un utilisateur a écrit: «Les gens regardent les bulles et comptent. Je suis le seul à être étonné de sa respiration si longue.

Avez-vous regardé la vidéo époustouflante? Souhaitez-vous essayer quelque chose comme ça?