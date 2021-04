Un HOMME et une petite fille ont plongé de 118 pieds à leur mort depuis le barrage « Whispering Wall » en Australie du Sud.

Des flics et des ambulanciers se sont précipités sur les lieux à Williamstown mercredi après-midi après qu’un membre du public ait vu le couple franchir le mur du barrage et tomber au sol.

Alamy

Un membre du public a vu l’homme et la petite fille franchir le mur du barrage et tomber au sol[/caption]

9News.com

Des flics et des ambulanciers se sont précipités sur les lieux du réservoir de Barossa en Australie-Méridionale[/caption]

L’homme a été déclaré mort sur les lieux, tandis que le tout-petit a été retrouvé insensible, ont déclaré les flics.

Les ambulanciers paramédicaux se sont battus pour faire revivre la petite fille, mais elle est décédée tragiquement.

Les flics ont déclaré qu’ils ne recherchaient personne en lien avec leur mort au réservoir de Barossa.

«La police et les services d’urgence ont été appelés au Mur de Murmure après que des témoins ont rapporté avoir vu un homme et un bébé passer par-dessus le bord du mur et tomber au sol», a déclaré la police d’Australie du Sud. 9Actualités dans un rapport.

«Lorsque les patrouilles sont arrivées, elles ont trouvé un homme décédé et un bébé qui ne répondait pas.

«Les ambulanciers paramédicaux ont travaillé sur le bébé, mais malheureusement, elle est décédée sur les lieux.»

Getty

Les ambulanciers se sont battus pour faire revivre la petite fille mais elle est décédée tragiquement[/caption]

Alamy

Les flics ont déclaré qu’ils ne recherchaient personne en lien avec les décès[/caption]

Des détectives de Barossa CIB et de la division des crimes majeurs, ainsi que des enquêteurs légistes sur les lieux du crime, enquêtent sur l’incident tragique.

«À ce stade, personne d’autre n’est recherché pour les décès», ont déclaré les flics.

«La police préparera un rapport pour le coroner d’État.»

Le «mur de murmure» est le mur de soutènement de 36 mètres du réservoir de Barossa, situé juste à l’extérieur de Williamstown, au nord d’Adélaïde, selon son site Web.

Il est devenu une attraction touristique ces dernières années pour transporter le son d’un côté à l’autre.





«Ce qui attire les visiteurs vers le Whispering Wall, ce sont ses effets acoustiques uniques – les mots chuchotés d’un côté peuvent être clairement entendus de l’autre, à plus de 100 mètres», explique Barossa Australia.

«Les enfants en particulier adorent visiter le mur et tester ses capacités.

«Construit entre 1899 et 1903, le barrage était une prouesse technique révolutionnaire à l’époque. et a attiré l’attention du monde entier, faisant même son chemin dans les pages de la revue Scientific American.