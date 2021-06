Un homme et une femme tués dans un accident de moto avec délit de fuite alors que le conducteur a été arrêté

Un HOMME et une femme ont été tués dans un accident de moto présumé avec délit de fuite.

Un homme de 47 ans a été arrêté, soupçonné d’avoir causé la mort par conduite dangereuse après l’accident mortel à Ascocks Green, Birmingham, ce soir.

Deux personnes ont été tuées dans un délit de fuite présumé à Ascocks Green, Birmingham, ce soir Crédit : @SnapperSK

La collision mortelle s’est produite sur Fox Hollies Road vers 17h45 Crédit : @SnapperSK

La police a été appelée pour signaler que deux personnes auraient été grièvement blessées sur Fox Hollies Road vers 17h45.

Un homme et une femme – qui voyageaient à moto – ont malheureusement été confirmés morts sur les lieux peu de temps après l’arrivée des policiers.

Les premières enquêtes ont suggéré qu’une Saab bleue était peut-être impliquée mais a quitté les lieux.

Une voiture correspondant à cette description a été localisée à proximité et un homme de 47 ans a été arrêté.

La police lance un appel à toute personne détenant des informations.

La moto que le couple conduisait aurait été heurtée par une voiture qui ne s’est pas arrêtée Crédit : @SnapperSK

La police des West Midlands sur les lieux du « délit de fuite » mortel Crédit : @SnapperSK

Le sergent-détective Paul Hughes, de l’unité d’enquête sur les collisions de la police des West Midlands, a déclaré: « Un homme et une femme sont décédés tragiquement et nos premières pensées vont aux membres de leur famille et à leurs amis en cette période traumatisante.

« On ne sait toujours pas exactement ce qui s’est passé et nous sommes en train d’essayer de retrouver et de parler à quiconque se trouvait dans la région à ce moment-là.

« Nous sommes particulièrement désireux d’avoir des nouvelles de tous ceux qui ont des images de caméra de tableau de bord.

« Nous ferons tout notre possible pour soutenir ceux qui ont perdu des êtres chers ce soir et j’exhorte les gens à penser à eux et à ne pas trop spéculer.

« Veuillez venir nous voir avec les informations dont vous disposez afin que nous puissions les aider en obtenant des réponses. »

La route à deux voies est actuellement fermée entre School Road et Olton Boulevard East et devrait le rester pendant plusieurs heures.

La police peut être contactée via le chat en direct ou en appelant le 101, en citant le journal 3173 du 5/6/21.