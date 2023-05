Un homme et une femme prennent un bain sur un scooter dans le Maharashtra, la police prend note

L’engouement pour devenir un influenceur sur les réseaux sociaux conduit les gens à recourir à des activités bizarres pour devenir virales. Les cas vont des influenceurs tentant de créer et de manger des combinaisons d’aliments étranges, à essayer des cascades potentiellement mortelles. Maintenant, une vidéo d’un homme et d’une femme prenant un bain sur un scooter au milieu d’une route du Maharashtra fait le tour d’Internet. La vidéo de l’incident qui s’est produit à Thane près de Mumbai a été largement partagée sur Twitter et la police l’a partagée avec le service de la circulation pour « action nécessaire ».

Le clip a été partagé par une page connue sous le nom de WeDeserveBetterGovt. Dans la vidéo désormais virale, on peut voir un homme et une femme assis sur un scooter à un feu de circulation à Ulhasnagar, dans le district de Thane, dans le Maharashtra. La femme porte un seau vert et commence à se verser de l’eau avec une tasse rouge. Elle verse ensuite de l’eau sur l’homme qui conduit le véhicule. Les deux semblent apprécier l’acte tandis que les spectateurs sont laissés perplexes. Certains d’entre eux sont également vus en train de rire. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, on les voit profiter de leur bain sur une route très fréquentée alors que des voitures et des deux-roues les traversent.

@DGPMaharashtra @ThaneCityPolice C’est ulhasnagar, de telles absurdités sont-elles autorisées au nom du divertissement ? Cela s’est produit sur le signal principal très fréquenté d’Ulhasnagar Sec-17. pic.twitter.com/BcleC95cxa — WeDeserveBetterGovt.🇮🇳 (@ItsAamAadmi) 15 mai 2023

« @DGPMaharashtra @ThaneCityPolice C’est ulhasnagar, est-ce que de telles bêtises sont autorisées au nom du divertissement? Cela s’est produit sur le signal principal très fréquenté d’Ulhasnagar Sec-17. Demande de prendre des mesures strictes, y compris la suppression du contenu des médias sociaux pour éviter que d’autres ne fassent plus de bêtises en public, » lit la légende du message.

Répondant à la même chose, la police de la ville de Thane a tweeté : « Vos informations ont été signalées à la salle de contrôle de la circulation, Thane pour les mesures nécessaires. »

L’homme dans la vidéo est Adarsh ​​Shukla, un YouTuber de Mumbai. Il s’est rendu sur Instagram et s’est excusé auprès de la police de Mumbai pour ne pas avoir suivi les règles de la circulation concernant le port d’un casque lors de la conduite d’un deux-roues. Il a déclaré dans son histoire Instagram : « Une vidéo dans laquelle je conduis une Activa tout en prenant un bain devient virale sur les réseaux sociaux. Cependant, je ne portais pas de casque en le faisant et c’était ma plus grosse erreur. »

Il a également exhorté ses partisans à porter un casque au volant. M. Shukla a déclaré qu’il paierait l’amende pour non-respect des règles. « S’il vous plaît, ne diffusez pas de fausses informations selon lesquelles je vais être arrêté. J’ai fait une erreur et je paierai l’amende pour la même chose », a-t-il déclaré sur son histoire Instagram.