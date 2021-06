Un homme et une femme dans la soixantaine retrouvés morts par balle à leur domicile après un « meurtre-suicide » présumé à Southport

Un couple MARIÉ dans la soixantaine a été retrouvé abattu à son domicile lors d’un présumé « meurtre-suicide » à Southport.

La police du Merseyside a été appelée à une adresse à Dinorwic Road mercredi vers 9h40 après la découverte de l’homme et de la femme.

Le couple a été retrouvé abattu à la maison de Dinorwic Road, Southport

Une autopsie a révélé que la femme était morte d’une blessure par balle à la poitrine tandis que l’homme était mort d’une blessure par balle à la tête.

La police a déclaré que les détectives ne cherchaient personne d’autre en lien avec l’incident.

Le couple de personnes âgées n’a pas encore été officiellement identifié, mais ses proches ont été informés et sont soutenus par des agents.

Le surintendant-détective Dave McCaughrean a déclaré: « L’enquête n’en est qu’à ses débuts.

COMMENT VOUS POUVEZ OBTENIR DE L’AIDE : Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, composez plutôt le « 55 ».

Gardez toujours de l’argent sur vous, y compris de la monnaie pour un billet de téléphone public ou de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à faible risque de la maison – par exemple, où il y a une sortie et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où se trouvent probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans un placard ou un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence domestique, SupportLine est ouvert le mardi, mercredi et jeudi de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Women’s Aid propose un service de chat en direct disponible de 10h00 à 16h00 en semaine et de 10h00 à 12h00 le week-end. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance nationale 24 heures sur 24 pour les abus domestiques au 0808 2000 247.

« Nous avons parlé à des voisins et mené un certain nombre d’enquêtes et sommes convaincus que nous ne recherchons personne d’autre en lien avec l’incident.

« La protection de nos communautés les plus vulnérables est l’une des priorités de la force et nous réalisons qu’être en mesure de soutenir et de conseiller les victimes de violence domestique n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui.

« Nous nous engageons à travailler avec nos communautés et nos partenaires pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles et continuerons de travailler en étroite collaboration avec nos communautés locales et nos partenaires pour évaluer comment nous pouvons travailler ensemble à l’avenir.

« Il existe un soutien disponible pour toute personne qui est ou a subi des violences domestiques ou en a été affectée afin que personne d’autre n’ait à souffrir en silence.

« Si la maison n’est pas un endroit sûr pour vous, nous voulons que vous sachiez que vous n’êtes pas seul et que vous n’êtes pas obligé de rester à la maison s’il n’est pas sûr d’être là. »