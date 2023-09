Un homme et un adolescent accusés d’une invasion de domicile « violente » à Vancouver qui a blessé sa grand-mère

Deux personnes ont été inculpées dans ce que la police de Vancouver a qualifié de violation de domicile « effrontée et violente » le mois dernier, qui a blessé une grand-mère et neuf adolescents « gravement secoués ».

Peu avant minuit le 24 août, deux personnes sont entrées de force dans une maison de l’est de Vancouver, près de la rue Rupert et de la 2e avenue Est. Il y avait à ce moment-là une grand-mère de 89 ans et un groupe d’adolescents dans la maison. La grand-mère et l’un des adolescents ont été blessés.

Le sergent de la police de Vancouver. Steve Addison a déclaré que les suspects ont fui la maison dans un véhicule avec une troisième personne, mais ils ont été rapidement appréhendés. Deux d’entre eux font face à des accusations.

Isaiah Castro, 24 ans, un résident de Vancouver, a été accusé d’introduction par effraction, de vol qualifié avec une arme à feu, de voies de fait causant des lésions corporelles, de port d’un déguisement dans l’intention de commettre un acte criminel, de possession d’une arme prohibée et de possession d’une arme à feu pendant une interdiction.

Un adolescent de 16 ans de Surrey, qui ne peut être identifié en raison de son âge, fait face à des accusations d’introduction par effraction, de vol qualifié avec une arme à feu, de voies de fait causant des lésions corporelles et de port d’un déguisement dans l’intention de commettre un acte criminel.

Un jeune de 17 ans de Vancouver, dont le nom ne peut pas non plus être nommé, a été libéré sous caution en attendant sa prochaine comparution devant le tribunal.

Addison a déclaré que les enquêteurs pensaient que les deux suspects inculpés avaient peut-être ciblé la mauvaise maison ou recherchaient peut-être quelqu’un qui n’était pas là.

« Au lieu de trouver leur cible, les suspects de l’invasion de domicile ont rencontré une maison remplie de personnes qui sont devenues des victimes innocentes. »

Police de Vancouver