Un homme et son chien parcourent 7 000 miles à travers le monde après l’avoir trouvée errante en Europe de l’Est

Un voyageur intrépide qui a ramassé un chiot errant l’année dernière parcourt le monde entier avec son chien adoptif en remorque – le tout sur un grand vélo qui a une remorque intégrée pour son ami à quatre pattes.

Alex Sidney est actuellement en train de « faire du vélo » à travers le Moyen-Orient et a parcouru près de 7 000 milles après être parti du sud-est de l’Angleterre en janvier de l’année dernière.

Le créateur de contenu a traversé un total de 20 pays jusqu’à présent, en passant par la Suisse et la Croatie, jusqu’au Kurdistan et à l’Iran.

Maintenant avec Nova à ses côtés, après avoir récupéré son nouvel ami en cours de route, Alex a continué à documenter ensemble les incroyables voyages du couple.

Aujourd’hui marque le 400e jour de leur tournée depuis leur départ de chez eux en janvier 2022, et Alex et Nova n’ont pas l’intention de s’arrêter maintenant.

Alex Sidney, 20 ans, et Nova (photographiés ensemble) font du « bikepacking » à travers le Moyen-Orient

Alex a découvert sa future compagne Nova (photo) sur un pont sur le Danube entre la Serbie et la Roumanie

Alex et Nova se détendent en Turquie alors qu’ils regardent depuis leur tente un essaim de montgolfières

Alex a découvert son futur compagnon sur un pont sur le Danube entre la Serbie et la Roumanie six mois après son départ en voyage.

Le cycliste a alors tenté de lui trouver un nouveau foyer avant de décider de l’adopter lui-même.

‘Elle avait faim et seule et risquait là où elle se trouvait », a écrit Alex sur ses réseaux sociaux à l’époque, » J’ai donc décidé de l’emmener sur le tallbike, avec l’intention de l’emmener dans la ville la plus proche afin qu’au moins elle puisse trouver de la nourriture et ne pas risquer de tomber du pont.

«Je ne m’attendais pas à ce qu’elle traverse la frontière, étant une errante sans papiers, mais par miracle, elle l’a fait, après un peu de conversation.

Après avoir passé un peu de temps avec Nova, Alex est tombé amoureux du gentil petit chiot et a décidé qu’il ne pouvait pas continuer son voyage sans elle.

« Nous l’avons emmenée chez le vétérinaire local et lui avons fait vacciner, puce et passeport, j’ai donc dû rapidement penser à un nom – maintenant je devais la garder », a expliqué Alex.

«Alors oui, Nova me rejoindra sur le tallbike, voyageant à travers l’Europe vers l’Asie cette année.

« C’est une petite chienne diabolique, avec des tonnes d’énergie, et s’avère presque impossible à dresser, mais après tout, ce n’est qu’un chiot! »

Le cycliste a ensuite tenté de trouver un nouveau foyer à Nova avant de décider de l’adopter lui-même

Après avoir passé un peu de temps avec Nova (photo), Alex est tombé amoureux du gentil petit chiot et a décidé qu’il ne pouvait pas continuer son voyage sans elle.

Alex s’est aventuré dans ses voyages sur un grand vélo qui a une remorque intégrée pour son ami à quatre pattes

Le duo a parcouru l’Europe. Nova en photo devant une mosquée à Itanbul, Turquie

Alex a décidé de combiner cette passion avec son sens de l’aventure pour voyager à travers le monde. Nova est photographiée sur le vélo à Sofia, Bulgarie

Alex, un créateur de contenu, a documenté ses voyages sur les réseaux sociaux. Il est photographié en train de camper

Nova a une remorque intégrée sur le vélo d’Alex pour qu’elle puisse rouler avec lui ou trotter à ses côtés

Nova, un chien de race mixte errant, a son propre panier sur la zone de chargement de son grand vélo, où elle s’assoit et profite de la vue pendant que le couple voyage à travers le monde ensemble.

Lorsqu’elle n’est pas assise en train de profiter de la balade, Nova se promène à côté d’Alex et de son vélo, profitant des meilleurs walkies qu’un chien puisse jamais demander.

Certains des followers d’Alex ont attaqué le créateur de contenu après qu’il ait posté une vidéo de Nova trottant à ses côtés et enchaîné au vélo par une laisse.

« Elle a une bande-annonce, ce n’est pas très visible dans cette vidéo mais elle est là. » il expliqua.

« Elle est entraînée à sauter dedans ou dehors quand elle veut… Elle n’est pas obligée de courir à côté du vélo, elle préfère courir parce qu’elle est un chiot avec trop d’énergie. »

«Elle n’est pas toujours enchaînée au vélo comme ça. Habituellement, elle se promène librement, mais lorsque nous sommes sur une route principale, il est préférable d’avoir une laisse afin qu’elle ne puisse pas se mêler aux autres véhicules sur la route si elle choisit de courir au lieu de rester à l’intérieur de la remorque.

Alex, originaire d’Italie, a grandi au Royaume-Uni et a toujours aimé jouer avec la mécanique des vélos. Il a décidé d’allier cette passion à son sens de l’aventure pour voyager à travers le monde.