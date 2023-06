Un homme et son beau-fils de Floride meurent après une randonnée dans une chaleur extrême dans le parc Big Bend au Texas

PARC NATIONAL DE BIG BEND, Texas (AP) – Un homme de Floride et son beau-fils de 14 ans sont décédés après une randonnée dans une chaleur extrême au parc national de Big Bend dans l’ouest du Texas, selon des responsables.

L’homme de 31 ans avait parcouru le sentier Marufo Vega vendredi avec ses deux beaux-fils, âgés de 14 et 21 ans.

Les températures à l’époque étaient de 119 degrés Fahrenheit (48 degrés Celsius), selon le National Park Service. Le parc, comme d’autres parties du Texas, connaît une chaleur extrême avec des températures quotidiennes élevées allant de 110 degrés Fahrenheit (43 degrés Celsius) à 119 degrés Fahrenheit.

Le jeune de 14 ans est tombé malade pendant la randonnée et a perdu connaissance.

Son beau-père est retourné à son véhicule pendant que le frère aîné du garçon tentait de le ramener au début du sentier, selon le service du parc.

Les autorités ont été alertées pour la première fois de l’urgence à 18 heures HAC vendredi. Une équipe de gardes du parc et d’agents de la US Border Patrol est arrivée sur les lieux à 19h30 et a découvert que le jeune de 14 ans était décédé.

Les autorités ont commencé à rechercher le père et à 20 heures, elles ont découvert que son véhicule s’était écrasé sur un talus à Boquillas Overlook. L’homme a été déclaré mort sur les lieux de l’accident, a indiqué le service du parc.

Les noms des deux victimes n’ont pas été immédiatement dévoilés par les autorités et les causes de leur décès n’ont pas été immédiatement connues.

«Le sentier Marufo Vega serpente à travers un désert extrêmement accidenté et des falaises rocheuses dans la partie la plus chaude du parc national de Big Bend. Aucune ombre ou eau ne rend cette piste ardue dangereuse à essayer dans la chaleur de l’été », a déclaré le service du parc dans un communiqué de presse.

The Associated Press