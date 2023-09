Un homme est sorti nu de la douche et a trouvé un policier dans sa chambre, selon le procès

Un homme de la Colombie-Britannique qui poursuit la GRC affirme qu’il est sorti nu de sa douche pour trouver une femme de la GRC en uniforme debout dans sa chambre.

Kirk Forbes a déclaré que la rencontre dans sa maison de Coquitlam en juin 2022 l’avait laissé « choqué, confus et embarrassé ».

« Je me suis senti violé dans ma propre maison », a-t-il déclaré mercredi dans une interview. « C’est mon endroit sûr. Cela devrait toujours être ainsi.

La gendarmerie a déclaré dans un communiqué de presse publié mardi que les agents sont entrés dans la maison lorsqu’ils ont constaté qu’elle semblait « peu sûre ».

Dans un avis de poursuite civile déposé en juillet, Forbes a déclaré que ce n’est qu’après avoir demandé à la femme pourquoi elle était chez lui qu’elle s’est identifiée comme un agent de la GRC, puis lui a demandé son nom et a déclaré qu’elle était là pour lui signifier un trafic. billet.

Forbes a été informé que l’infraction – ne pas s’arrêter pour un autobus scolaire – s’était produite à Pemberton, mais il a déclaré dans sa déclaration qu’il n’était au courant d’aucune infraction au code de la route.

« J’étais confus et, à ce moment-là, pratiquement en état de choc », a-t-il déclaré. « C’est tout [because of] une infraction présumée au code de la route vieille de six mois que je me retrouve dans cette situation, et je trouve cela tout simplement déraisonnable, non professionnel et injustifié.

Quitte la douche pour retrouver une maison perquisitionnée : procès

Le procès indique qu’après s’être habillé, il s’est rendu dans son salon, où il a trouvé un policier qui fouillait sa maison.

On lui a dit que les policiers avaient frappé à sa porte et « qu’elle s’était ouverte », alors ils sont entrés, selon la plainte. La policière a alors « plaisanté en plaisantant en disant qu’ils devraient peut-être enquêter pour savoir si une effraction avait eu lieu ».

Forbes s’est dit insatisfait de cette explication et de la légèreté de l’officier, qui le mettait en danger. Il est devenu « de plus en plus bouleversé, en colère et choqué », selon la déclaration.

Il a indiqué que la gendarmerie lui avait signifié une contravention et avait quitté la maison.

Dans la poursuite, Forbes a allégué que les agents de la GRC « avaient abusé de leur autorité et de leur pouvoir » en entrant chez lui sans sa permission ni un mandat pour signifier la contravention.

Il a déclaré que l’incident avait laissé des conséquences durables.

« Cela ne compte pas pour moi », a déclaré Forbes.

« Je ne peux même pas en parler sans une simple augmentation de la tension artérielle », a-t-il déclaré, soulignant que s’il voit une voiture de police dans la rue, il devient anxieux.

La jurisprudence autorise l’entrée, selon la police montée

La gendarmerie de Coquitlam affirme dans le communiqué qu’elle est au courant de la plainte et que les agents sont entrés dans « ce qui semblait être un lieu non sécurisé » pour signifier une contravention pour infraction au code de la route.

La porte-parole de la GRC, le cap. Alexa Hodgins a déclaré dans une interview qu’en raison d’un litige en cours, il y avait des limites à ce qu’elle pouvait divulguer. Mais elle a ajouté qu’il existe des circonstances dans lesquelles un agent peut pénétrer dans la propriété de quelqu’un.

« Il existe une jurisprudence selon laquelle, en cas d’insécurité, la police a le devoir de s’assurer que personne n’est blessé à l’intérieur, et la seule façon de le faire est d’entrer », a-t-elle déclaré.

Hodgins a déclaré que les exemples incluent « une fenêtre brisée, ou une porte qui s’ouvre ou peut-être les portes déjà ouvertes – ce genre de choses ».

Le communiqué de presse de la GRC indique que le résident a fait part de ses inquiétudes concernant la présence des agents dans sa résidence, mais que la police croyait avoir « réglé ces inquiétudes de manière informelle » avant que l’homme ne dépose une plainte publique officielle.

Forbes a déclaré qu’il avait contacté le détachement de Coquitlam et déposé une plainte informelle au sujet de la situation le matin même des événements. Il a déclaré qu’on lui avait dit qu’ils enquêteraient et lui feraient rapport.

Connu par le détachement sous le nom de « gars de la douche » : procès

Après trois semaines sans nouvelles, il a déclaré qu’il s’était rendu au détachement, où un réceptionniste l’aurait appelé « le gars des douches ».

Il était évident que l’incident avait été discuté entre d’autres membres et employés du détachement de la GRC de Coquitlam, selon la poursuite, ce qui a causé à Forbes « davantage d’anxiété, d’embarras et de bouleversement ».

« C’était assez troublant de découvrir que, pour une raison quelconque, cet incident était devenu un sujet de conversation au poste de police, et ce n’était certainement pas un sentiment agréable », a déclaré Forbes dans l’interview.

C’est ce qui l’a amené à déposer une plainte formelle à la Commission civile des plaintes contre la GRC le 12 mai 2023, a-t-il indiqué.

« C’est une lente érosion des libertés individuelles », a-t-il déclaré à propos de l’incident. « Cela m’a vraiment dérangé au point où j’ai décidé de porter plainte. »

Le communiqué de la GRC indique que l’incident fait actuellement l’objet d’une enquête, qui comprendra un examen de la documentation, des transmissions radio et du processus informel.

Forbes a déclaré qu’il espérait que ces documents seraient rendus publics.

« Je veux vraiment que les gens comprennent que cela se produit », a-t-il déclaré. « J’espère que nous verrons des changements et des améliorations. C’est finalement tout ce que nous avons besoin de voir.