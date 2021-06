Un homme est parti se battre pour la vie après avoir contracté le virus mortel du Nil occidental ET Covid en Espagne alors que le pays craint une deuxième épidémie

Un JEUNE homme est en soins intensifs dans un hôpital espagnol en tant que premier cas confirmé du pays cette année d’un virus mortel propagé par les moustiques.

Les chefs de la santé ont confirmé le retour du virus du Nil occidental dans le sud de l’Espagne, qui a fait sept morts l’année dernière.

EPA

Un ouvrier fumigant un champ à Palomares del Rio, Séville l’année dernière pour tenter d’exterminer les moustiques transmettant le virus du Nil occidental[/caption]

Le patient, dont l’âge n’a pas été révélé bien qu’il ait été décrit comme un jeune homme, se trouve dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital Virgen del Rocio de Séville et souffrirait d’une inflammation du cerveau et de ses membranes protectrices environnantes appelée méningo-encéphalite.

La confirmation qu’il avait le virus du Nil occidental a suivi des tests de protocole pour déterminer «l’origine inconnue» de son gonflement cérébral.

Des rapports locaux ont déclaré qu’il avait également été testé positif pour le coronavirus.

Des experts de la santé ont exprimé leur surprise et leur inquiétude face à l’apparition du virus du Nil occidental dans la région avant le début de l’été.

L’année dernière, une épidémie centrée autour des zones humides du fleuve Guadalquivir dans les municipalités de Coria et de La Puebla del Rio, près de Séville, a commencé début août.

Il est devenu le pire jamais enregistré dans la région sud de l’Andalousie en Espagne, qui comprend des zones de vacances britanniques populaires comme la Costa del Sol et est la plus peuplée des régions du pays avec près de neuf millions d’habitants.

Getty

Dans des conditions expérimentales, le moustique Aedes albopictus, également connu sous le nom de moustique tigre asiatique, s’est révélé être un vecteur du virus du Nil occidental.[/caption]

Soixante et onze cas ont été enregistrés en Andalousie, 57 dans la province de Séville et 14 dans la ville voisine de Cadix.

Quatre des personnes décédées, trois hommes et une femme âgés de 70 à 85 ans, vivaient à Séville.

Les gouverneurs régionaux ont fini par fumiger les zones les plus touchées avec des drones pour éradiquer le problème.

Le virus du Nil occidental, propagé par le moustique Culex, a atteint l’Espagne pour la première fois en 2004, les chevaux étant les plus touchés.

Les personnes âgées et celles souffrant de problèmes de santé sous-jacents comme le diabète et le cancer sont les plus exposées au virus, mais il peut provoquer une méningite chez les enfants.

Les zones humides et les piscines dans les zones rurales ont été identifiées comme les endroits où les moustiques porteurs du virus sont les plus susceptibles de se trouver.

Pablo Barreiro, un expert en maladies infectieuses, a déclaré à la presse espagnole au début de l’épidémie de l’année dernière que le virus tueur pourrait constituer le prochain risque pour la santé des vacanciers britanniques en se propageant à travers le pays à l’avenir.

Il a déclaré à l’époque: «Seuls environ deux à cinq pour cent des cas présentent des symptômes.

Getty – Contributeur

Le virus du Nil occidental (VNO) est connu pour provoquer une encéphalite, une inflammation du cerveau, chez l’homme[/caption]

« C’est une maladie qui peut passer inaperçue très facilement.

Pendant ce temps, le Royaume-Uni « fait face » à une épidémie de variole du singe, a révélé le secrétaire à la Santé Matt Hancock.

Le Sun a appris qu’il y avait deux cas dans le nord du Pays de Galles.

Le premier cas a attrapé le virus à l’étranger avant de le transmettre à quelqu’un dans la même maison.

Ils ont été admis dans un hôpital en Angleterre, où l’un d’eux reste.

Les deux sont surveillés par Public Health Wales et Public Health England.

Les cas ne seraient que les cinquième et sixième cas jamais enregistrés au Royaume-Uni.

Ce mois-ci également, la Chine a confirmé le premier cas humain au monde de grippe aviaire H10N3.





Un homme de 41 ans, de la ville orientale de Zhenjiang, a développé de la fièvre et d’autres symptômes et a été hospitalisé le 28 avril, selon la Commission nationale chinoise de la santé.

Des inquiétudes ont également été exprimées quant au fait que la redoutable grippe espagnole, qui a tué environ 50 millions de personnes dans le monde, pourrait être la cause de la prochaine pandémie, a averti l’un des principaux experts de l’OMS sur la grippe.

Le Dr John McCauley, l’un des principaux membres du système mondial de surveillance et de réponse à la grippe de l’OMS, a également déclaré à The Sun Online que les modifications apportées au virus de la grippe ordinaire pourraient le rendre beaucoup plus mortel au milieu de la pandémie de Covid-19.