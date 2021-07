Un homme est paralysé et incapable de fermer l’œil après les deux vaccins Pfizer dans un effet secondaire rare

Le visage d’un HOMME est resté paralysé et il n’a pas pu fermer l’un de ses yeux après avoir reçu le vaccin Pfizer Covid.

Le Britannique de 61 ans a subi l’effet secondaire après son premier et son deuxième tir.

Un homme de 61 ans a souffert de la paralysie de Bell après ses deux doses de Pfizer Covid jab Crédit : AFP

Par conséquent, les médecins écrivant dans le British Medical Journal ont déclaré que l’occurrence répétée « suggère fortement » que le jab Pfizer était la cause de son état.

On lui a diagnostiqué la paralysie de Bell – une faiblesse ou une paralysie temporaire des muscles du visage qui peut être causée par des virus.

Elle peut être traitée et la plupart des gens se rétablissent complètement en neuf mois. Mais parfois, cela peut prendre plus de temps ou être permanent, selon le NHS.

C’est la première fois que des médecins décrivent un cas avec deux épisodes distincts de paralysie faciale peu de temps après deux doses de vaccin Covid.

Il y a eu des occasions où des personnes ont souffert de la paralysie de Bell après une seule injection des vaccins Pfizer, Moderna et Oxford/AstraZeneca.

Dans les essais cliniques, quatre cas de paralysie de Bell ont été observés chez des volontaires ayant reçu le vaccin Pfizer, trois à Moderna et trois à AstraZeneca.

Une personne qui a reçu un faux placebo dans l’essai Moderna a eu la paralysie de Bell et trois dans l’étude AstraZeneca. Personne dans le groupe placebo du jab Pfizer n’a eu la condition.

Le rapport de cas a été dirigé par le Dr Abigail Burrows, spécialiste des oreilles, du nez et de la gorge au Royal Surrey County Hospital NHS Foundation Trust, Guildford, Surrey.

L’équipe a décrit comment l’homme de race blanche, qui est resté anonyme, a d’abord souffert de la complication sur le côté droit de son visage cinq heures après avoir reçu sa première dose de vaccin Pfizer.

Il s’est rendu au service des urgences, incapable de fermer correctement son œil gauche ou de bouger le côté gauche de son front.

Un diagnostic de paralysie de Bell a été posé et, après que des analyses sanguines de routine et un scanner crânien n’aient révélé aucun problème, l’homme a été libéré avec une cure de stéroïdes et la paralysie du nerf facial a complètement disparu.

Il a ensuite connu un épisode plus grave de paralysie de Bell sur le côté gauche de son visage deux jours après avoir reçu la deuxième dose, qui est survenue six semaines après la première.

Les symptômes comprenaient un dribble, des difficultés à avaler et une incapacité à fermer complètement son œil gauche.

Symptômes de la paralysie de Bell La paralysie de Bell est la cause la plus fréquente de paralysie faciale, mais elle est encore rare, touchant une personne sur 5 000 par an. La maladie provoque une faiblesse musculaire temporaire ou une paralysie d’un côté du visage et se produit lorsque le nerf qui contrôle les muscles du visage devient enflammé ou comprimé. Les symptômes de la maladie varient d’une personne à l’autre, mais se développent rapidement et atteignent leur apogée dans les 48 heures. Selon le NHS, voici les principaux signes avant-coureurs : • Difficulté à fermer la paupière d’un côté de votre visage ou votre bouche tombante de ce côté

• Irritation d’un œil, telle que sécheresse ou augmentation de la production de larmes

• Mal d’oreille ou douleur sous l’oreille du côté affecté du visage

• Un changement dans votre sens du goût

• Sensibilité accrue au son dans une oreille

• Bave de votre bouche d’un côté

• Une bouche sèche

• Douleur autour de la mâchoire

• Un mal de tête

• Sonnerie dans une ou les deux oreilles

• Vertiges

• Difficulté à manger ou à boire

• Troubles de l’élocution Le NHS indique que si vous ressentez une faiblesse faciale ou une paralysie, cela peut indiquer une maladie plus grave, comme un accident vasculaire cérébral – alors appelez le 999 ou visitez immédiatement votre service A&E le plus proche..

On lui a de nouveau prescrit une cure de stéroïdes et a également été référé aux urgences ORL et ophtalmologie.

Les auteurs ont rapporté que ses symptômes se sont considérablement améliorés et que le patient est presque revenu à la normale.

« L’apparition des épisodes immédiatement après chaque dose de vaccin suggère fortement que la paralysie de Bell a été attribuée au vaccin Pfizer-BioNTech, bien qu’une relation de cause à effet ne puisse être établie », ont déclaré les auteurs.

« Bien que la plupart des cas se rétablissent spontanément avec le temps, les symptômes peuvent entraîner une incapacité temporaire importante pour les patients, affectant leur expression faciale et leur capacité à manger et à boire.

« La faiblesse faciale à long terme peut entraîner une morbidité importante ainsi que des taux élevés d’anxiété et de dépression

L’homme n’avait aucun antécédent de paralysie faciale. Mais il avait un IMC élevé, une pression artérielle élevée, un taux de cholestérol élevé et un diabète de type 2.

Les experts conviennent que se faire vacciner l’emporte de loin sur tout petit risque d’effet secondaire indésirable.

Il y a eu des incidents où des personnes ont subi une réaction grave à leur injection de Covid, mais il s’agit d’un très faible pourcentage de personnes vaccinées.

Réagir mal à une vaccination est très rare, avec des effets secondaires généralement minimes.

Comment le jab a-t-il pu causer la paralysie de Bell ?

La paralysie de Bell n’a pas de cause connue, mais on pense qu’elle est causée par une infection virale, comme l’herpès.

D’autres déclencheurs peuvent inclure la privation de sommeil, le stress, une maladie mineure ou des syndromes auto-immuns.

On pense que la paralysie de Bell est liée à l’inflammation et à l’enflure du nerf facial dues à l’accumulation de liquide causée par un virus.

Le Dr Burrows et son équipe ont écrit dans le BMJ qu’il était possible que le jab ait «réactivé» les cellules virales dormantes, entraînant une inflammation du nerf facial.

Une autre théorie est que les vaccins pourraient conduire à la paralysie de Bell par le biais d’une réponse auto-immune, selon les médecins de la Division des maladies infectieuses du Boston Children’s Hospital, aux États-Unis.

Le Dr Al Ozonoff et ses collègues ont écrit dans The Lancet en avril qu’il y avait « un déséquilibre dans l’incidence de la paralysie de Bell après la vaccination par rapport au bras placebo de chaque essai » des jabs Pfizer et Moderna.

Ils sont fabriqués à l’aide de la même technologie, appelée ARNm, tandis que les jabs AstraZeneca et Johnson and Johnson utilisent une autre méthode.

La FDA avait affirmé que les cas de paralysie de Bell n’étaient pas plus élevés que dans la population générale – ce que le Dr Ozonoff et son équipe ont déclaré que c’était incorrect.

Ils ont écrit : « L’incidence observée de la paralysie de Bell dans les bras vaccinés est entre 3,5 fois et 7 fois plus élevée que ce à quoi on s’attendrait dans la population générale.

Cependant, l’équipe a conclu : « Nous pensons que les vaccins à ARNm contre les coronavirus disponibles offrent un avantage net substantiel pour la santé publique. »

L’organisme de réglementation des médicaments du Royaume-Uni, la MHRA, a déclaré: « Le nombre de rapports de paralysie faciale reçus jusqu’à présent est similaire au taux naturel attendu et ne suggère pas actuellement un risque accru après les vaccins. »

Il « continue d’examiner les cas pour analyser les rapports de cas par rapport au nombre prévu de se produire par hasard en l’absence de vaccination ».

Il y a eu 313 cas de paralysie de Bell chez Pfizer 31,3 millions de doses signalés à la MHRA.

14 autres ont été observés après 1,1 million de doses de Moderna et 487 après 47 millions de doses d’AstraZeneca.

Mais le signalement d’un effet secondaire ne prouve pas la cause, seulement que l’événement s’est produit dans la période suivant le jab.

En 2004, un vaccin contre la grippe en Suisse s’est avéré augmenter considérablement le risque de paralysie de Bell et a été interrompu.

L’effet secondaire a été observé avec d’autres vaccins contre la grippe, mais n’a pas été confirmé.