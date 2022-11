Un homme est emprisonné pour avoir rejoint l’émeute du Capitole après la date de Tinder

Un propriétaire d’entreprise du Delaware a été condamné à 30 jours d’incarcération pour avoir pris d’assaut le Capitole américain après avoir vu l’émeute éclater à la télévision d’un rendez-vous Tinder et avoir fait un tour en Uber pour rejoindre l’attaque de la foule, selon les archives judiciaires.

Le juge de district américain Thomas Hogan a également ordonné vendredi à Jeffrey Schaefer de payer une amende de 2 000 dollars et 500 dollars de dédommagement pour sa participation à l’émeute du 6 janvier 2021 à Washington.

À la veille du rassemblement «Stop the Steal» du président Donald Trump de l’époque, le 6 janvier, Schaefer a conduit du Delaware au nord de la Virginie pour passer la nuit chez une femme qu’il avait rencontrée sur l’application de rencontres en ligne Tinder. Le lendemain, il a décidé de faire un tour en Uber jusqu’au Capitole après avoir vu l’émeute se dérouler à la télévision chez son rendez-vous à Alexandrie.

“Il a demandé au chauffeur d’Uber de le déposer près de la façade ouest du Capitole et il s’est approché du Capitole à partir de ce point de dépôt”, a écrit la procureure du ministère de la Justice, Anita Eve, dans un dossier judiciaire.

Schaefer est entré dans le Capitole par une fenêtre brisée près des portes de l’aile du Sénat, s’est joint à d’autres émeutiers pour chanter et a passé environ 28 minutes à l’intérieur du bâtiment avant de sortir par une porte, ont déclaré les procureurs. Il a posté plusieurs images de l’émeute sur Facebook, dont une montrant un tas de matériel médiatique détruit.

Schaefer, 36 ans, de Milton, Delaware, a été arrêté en janvier 2022. Il a plaidé coupable en août à un chef d’accusation d’avoir défilé, manifesté ou fait du piquetage dans un bâtiment du Capitole, un délit passible d’une peine maximale de six mois derrière les barreaux.

L’avocat de la défense Joshua Insley a noté que Schaefer n’était pas accusé de se livrer à des actes de violence ou de destruction le 6 janvier, lorsque le Congrès avait convoqué une session conjointe pour certifier les résultats de la victoire électorale du président Joe Biden en 2020.

Schaefer possède une société de transport nolisé basée à Milton. Autrefois “soutien engagé” de Trump, Schaefer pense désormais qu’il a été “manipulé et utilisé par ceux qui détiennent le pouvoir et qu’il ne subira jamais de conséquences”, a déclaré son avocat.

“Alors que M. Schaefer accepte la responsabilité de ses actes, il a été guidé et encouragé à chaque étape par une autorité non moins importante que le président des États-Unis et une majorité de sénateurs républicains et de membres du Congrès qui ont continué à répéter le” grand mensonge “. ‘ que l’élection avait été volée par les démocrates », a écrit Insley.

Plus de 900 personnes ont été accusées de crimes fédéraux liés aux émeutes du Capitole. Plus de 460 d’entre eux ont plaidé coupable, principalement pour des délits. Plus de 320 d’entre eux ont été condamnés, dont environ la moitié à des peines d’emprisonnement allant de sept jours à 10 ans.

___

Michael Kunzelman, Associated Press