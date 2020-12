LONDRES – Jeudi dernier, Dale Mclaughlan a acheté un jet ski.

Lundi, l’écossais de 28 ans a été condamné à quatre semaines de prison.

Ce qui s’est passé au cours des trois jours intermédiaires, selon des documents judiciaires, pourrait être l’un des cas les plus inhabituels de non-respect des règles pendant la pandémie de coronavirus.

Le lendemain de l’achat de l’embarcation, M. Mclaughlan est parti à 8 heures du matin pour ce qu’il pensait être un voyage de 40 minutes entre la côte sud-ouest de l’Écosse et la maison de sa petite amie sur l’île de Man, entre l’Angleterre et l’Irlande. Il a par la suite déclaré aux autorités qu’il n’avait jamais fait de jet-ski auparavant et que le mauvais temps sur la mer d’Irlande avait fait durer le voyage à quatre heures et demie.

M. Mclaughlan a finalement rejoint sa petite amie vendredi soir, après avoir parcouru 15 miles de la côte de l’île de Man jusqu’à son domicile dans sa capitale, Douglas. Le couple a passé le week-end à profiter de la vie nocturne de la ville, mais leurs retrouvailles ont été interrompues, lorsqu’il a été arrêté et accusé plus tard d’un chef d’accusation de violation des restrictions de coronavirus de l’île de Man.