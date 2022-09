Un homme est assis au sommet d’un arbre pendant plus d’une heure pour échapper aux éléphants sauvages à Idduki au Kerala

Lorsqu’un troupeau de jumbos sauvages est soudainement venu le charger sans aucune provocation, Saji n’a eu d’autre choix que de grimper à un arbre à Chinnakanal dans ce quartier haut de gamme.

Le jeune n’aurait jamais imaginé qu’il devrait se réfugier sur un arbre pendant une heure et demie à venir, retenant son souffle alors que les éléphants claironnant l’entouraient. La vidéo de l’incident de se ronger les ongles est devenue virale sur les plateformes de médias sociaux. Dans la vidéo enregistrée par certains habitants, on pouvait voir l’homme d’Idukki se percher sur l’arbre et l’éléphant rester à proximité.

#viral #Vidéo du courage #keralite de #idukki qui a bravé un troupeau de charge #éléphants a couru en toute sécurité et a grimpé à l’eucalyptus le plus proche… Il a tenu bon au sommet de l’arbre pendant 1h30 jusqu’à ce que les villageois et les forestiers arrivent et chassent le troupeau. #Inde #kerala #faune #forêt pic.twitter.com/KPcG6w4HbY — Sidharth.MP (@sdhrthmp) 28 septembre 2022

Mardi, Saji a déclaré aux médias que l’incident s’était produit alors qu’il se rendait au sommet de la colline depuis le hangar de fortune où il séjournait quelque part en bas. Le jeune courageux a dit qu’il avait crié partout pour attirer l’attention de la population locale et avait demandé de l’aide en s’asseyant sur l’arbre. “Certains éléphants ont soudainement couru vers moi. Je n’ai pas beaucoup réfléchi mais j’ai grimpé à l’arbre… J’ai dû rester assis là pendant une heure et demie », a-t-il déclaré. Un responsable forestier a déclaré que malgré les avertissements, les jeunes se sont aventurés dans la zone où les éléphants erraient pour observer le troupeau de jumbos. Comme l’un des défenseurs est resté près de l’arbre, il n’a pas pu descendre et a dû attendre en haut pendant un certain temps jusqu’à ce que les fonctionnaires reviennent et le chassent, a-t-il ajouté.

