Un homme a été abattu dans un immeuble à Melbourne dans le cadre de ce que la police a qualifié d ‘«attaque ciblée».

Trois personnes connues de l’homme, y compris son jeune partenaire, aident la police dans leurs enquêtes sur l’incident d’Oakleigh South, dans le sud-est de la ville.

Les services d’urgence ont été appelés dans un appartement de Center Road vers 3 heures du matin dimanche à la suite des informations faisant état d’un homme blessé.

Un homme de Footscray, 40 ans, a été soigné pour une blessure présumée par balle mais est décédé sur les lieux, malgré les efforts désespérés des ambulanciers pour le sauver.

Deux hommes âgés de 31 et 49 ans et le partenaire de la victime, 34 ans, se trouvaient au domicile à ce moment-là et assistent actuellement la police lors de la recherche de l’arme.

Aucune arrestation n’a encore été effectuée.

Un immeuble à appartements d’Oakleigh South grouille de dizaines de policiers après qu’un homme a été abattu aux premières heures de dimanche matin

La police enquête sur les informations selon lesquelles une quatrième personne se trouvait à la maison à l’époque, mais a fui les lieux.

« Les informations que nous avons de ceux qui ont été témoins de cette infraction sont qu’une personne, qui n’a pas encore été identifiée, a fui les lieux », a déclaré le sergent-détective Simon Quinnell.

« Donc, je demanderais certainement à quiconque a des informations à ce sujet de se manifester, et à quiconque possède des images de vidéosurveillance potentielles dans la région ou des images de dashcam de contacter Crime Stoppers.

« Toutes les informations dont nous disposons, c’est qu’ils étaient connus l’un de l’autre et nous considérons certainement cela comme une attaque ciblée. »

La police est vue entrer dans le complexe de l’unité dimanche pour parler aux témoins et aux voisins

La rue est restée bouclée dimanche après-midi alors que la police continuait à rechercher des preuves, y compris l’arme.

Des volontaires des services d’urgence de l’État ont été appelés pour aider à la recherche de preuves dans les rues et la carrière voisines du complexe de l’unité.

«D’après les informations dont nous disposons, une arme de poing a été utilisée dans cette affaire. Le SES a été amené à nous aider dans la recherche de preuves, à savoir l’arme de poing et tout autre élément pertinent pour l’enquête », a déclaré le détective Quinnell.

La police a également saisi le parc Toyota ute blanc de la victime garé à proximité, qui est maintenant une scène de crime secondaire.

Aucune arrestation n’a été effectuée alors que la chasse à l’arme du crime se poursuit. Sur la photo, la police du complexe de l’unité dans le sud-est de Melbourne dimanche matin

«Les circonstances exactes de l’incident n’ont pas encore été déterminées», indique un communiqué de la police.

La fusillade mortelle a choqué les voisins du complexe d’appartements.

« Ce matin, j’ai ouvert mes stores pour constater qu’il y avait beaucoup de policiers et de SES ici. C’est un complexe calme et j’ai été assez choquée d’apprendre que quelque chose de majeur s’était produit », a déclaré Caroline Watson au Herald Sun.

«J’étais énervé, comme je pense que n’importe qui le serait. J’ai été particulièrement surpris parce que je suis ici depuis 18 mois et qu’il n’y a eu aucun signe de problème.