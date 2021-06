Un homme essaie d’organiser les funérailles de son ordinateur portable « mort », la vidéo devient virale

Les ordinateurs portables sont un investissement à long terme car une fois que vous en achetez un, vous le supportez généralement pendant des années. Contrairement à un téléphone qui est remplacé par le prochain modèle mis à jour tous les deux ans, on utilise son ordinateur portable jusqu’à ce qu’il dure. Dans le gros et dans le petit, c’est batterie flétrie, problèmes d’affichage, surchauffe, on supporte tout. Mais quand vient le temps de dire au revoir au compagnon de longue date, l’utilisateur réalise son attachement émotionnel avec l’appareil. Un de ces adieux tragiques a été filmé lorsqu’un utilisateur de TikTok a organisé un service funéraire pour son ordinateur portable bien-aimé.

Le créateur de TikTok, Zehn, a partagé une vidéo le mettant en scène dans un salon funéraire portant son ordinateur portable, demandant à une vieille femme si elle pouvait prendre des dispositions. La femme assise derrière le comptoir lui demande si la personne est déjà décédée, ce à quoi il dit oui. La femme pose alors des questions sur le corps, tandis que Zehn montre l’ordinateur portable et l’informe du « corps ». décider s’il voulait un cercueil fermé ou ouvert pour cela.

La femme regarde alors la personne qui enregistre et éclate de rire de toute la situation. Selon un Unilad rapport, le clip a accumulé plus de 1,8 million de vues et des centaines de commentaires d’internautes, exprimant leur sympathie à Zehn. L’un des utilisateurs a demandé pourquoi la femme riait et a souhaité la paix à l’âme de l’ordinateur portable.

Une deuxième personne s’est excusée pour sa perte et a écrit : » RIP Laptop « . Un autre internaute a écrit qu’il aurait demandé un dépôt de 10K et lui a demandé de venir regarder les cercueils.

Un utilisateur amusé a souligné que la femme qui posait des questions sur le corps les avait amenés à se demander si les services avaient déjà traité quelque chose de similaire auparavant. Plusieurs utilisateurs ont trouvé étrange qu’elle demande si la personne était déjà décédée et se demandaient pourquoi on planifierait des funérailles pour quelqu’un qui est en vie.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici