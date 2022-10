Un homme essaie d’organiser des billets de formule pour sa fiancée dans ses derniers jours

Dans ce qui vient comme une histoire réconfortante, un homme s’est rendu sur son Reddit et a demandé aux gens des détails sur une course de Formule qu’il veut emmener avec son fiancé. Il a expliqué comment son fiancé est l’un des plus grands fans de Formule et rêve de vivre tout cela dans la vraie vie. Il a écrit: “C’est une fan de Red Bull, je peux vous dire que, beaucoup de merch, elle a même signé des photos d’eux – merde si je sais comment elle l’a eue.” Il a en outre révélé qu’il avait été diagnostiqué il y a un an avec un cancer du cerveau très mortel (appelé GBM). “Juste une partie de moi veut lui donner quelque chose d’énorme avant la fin de mes jours. Mon état et mon pronostic s’aggravent – ​​ce qu’elle ne sait pas parce que je ne veux pas ruiner son humeur pour ce qui semblerait être une éternité », a-t-il écrit.

Il a en outre demandé si quelqu’un pouvait lui dire combien coûtaient les billets GP et “lequel dans l’UE serait le plus abordable pour quelqu’un qui a perdu beaucoup de revenus en raison d’une maladie”.

« J’ai vu des sites Web dont les prix des billets varient vraiment selon le forfait ? mais je ne sais pas vraiment ce qu’ils incluent, lequel a la meilleure valeur et ainsi de suite. Merci d’avance”, a-t-il écrit.

La publication est devenue virale et a suscité des tonnes de réponses d’internautes. « Forz ! Aimer son prochain, un étranger d’un pays différent, c’est beau. J’espère vivre une vie pleine de santé et de bonheur », a commenté un utilisateur de Reddit.

Une autre personne a écrit : « Je navigue sur reddit depuis quelques années. Beaucoup vu, beaucoup lu. J’ai fait quelques messages, quelques réponses – je n’ai jamais été super engagé, mais je navigue toujours quotidiennement. C’est la première fois que j’ai ressenti le besoin d’acheter et de donner de l’or juste pour apprécier d’une manière ou d’une autre votre générosité.

«Des messages comme celui-ci me font réévaluer ce dont je dois me plaindre au jour le jour. Meilleurs voeux mon pote et ce serait formidable de savoir si vous obtenez des billets triés », a commenté un autre utilisateur de Reddit.

