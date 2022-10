Un homme essaie d’embrasser un cobra et se fait mordre la lèvre

Lors d’un horrible incident, une vidéo du Karnataka devenue virale sur Internet montre un homme essayant d’embrasser un cobra sur la tête après l’avoir sauvé. Cependant, peu de temps après le début de la vidéo, le serpent a tourné la tête en arrière et a mordu l’homme à la lèvre. L’incident a eu lieu à Bommanakatte à Bhadravathi du district de Shivamogga. Selon un rapport du Hindustan Times, l’homme est un sauveteur de reptiles.

Le clip de 30 secondes commence par un homme essayant d’embrasser le serpent quand il le mord soudainement. Plus loin dans la vidéo, on peut voir des gens essayer d’attraper le serpent. “Dans une vidéo horrible qui a fait surface en ligne, un homme de #Shivamogga du #Karnataka a été mordu par le #Cobra sur la lèvre alors qu’il essayait de l’embrasser. Il a survécu au #SnakeBite », lit-on dans la légende de la vidéo. Regarde:

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale et a réussi à recueillir plus de 2 000 vues. “Une bonne leçon sur l’importance du consentement”, a commenté un utilisateur de Twitter.

Dans un autre incident, un compte Instagram nommé Snakes of India a partagé une vidéo dans laquelle le reptile semble se tenir debout tout seul. La vidéo montre la même chose et cela aussi sur le toit de la maison. La vidéo a reçu plus de 2 lakh vues.

Le compte Instagram est connu pour ne publier que des vidéos de serpents de tout le pays. Plus tôt, il y a quelques mois, une vidéo a été partagée par eux qui montre une grenouille taureau mangeant un serpent et elle a dépassé les 4 millions de vues.

L’un des utilisateurs a déclaré: «Observation incroyable. La musique ajoute à l’intensité », tandis que l’autre a écrit : « Comment est-ce même possible ? Un autre a dit : « Énorme ouaouaron mangeant un serpent. WOW!” Un autre a dit: “Les animaux à sang froid sont des putains d’hommes bizarres.”

