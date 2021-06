Un homme essaie de rendre papa «accro» à la PS4 alors il l’achète PS5, la photo de sa sœur devient virale

Les mèmes Play Station 5 ont fait le tour des réseaux sociaux depuis son annonce. Des personnes incitant leurs partenaires à leur acheter la console aux enfants qui réfléchissent à des astuces pour convaincre leurs parents de la même chose, il y a eu des mèmes hilarants qui décrivent l’engouement pour la console de jeu. Récemment, une utilisatrice de Twitter nommée » fine pomme » s’est rendue sur la plateforme pour partager une photo de son frère et de son père jouant sur PS4.

Dans la légende, elle a écrit : « Mon frère enseigne à mon père comment jouer à la PS4 pour qu’il devienne accro et lui achète la PS5.

Alors que certains utilisateurs pensaient que l’idée était géniale, certains voulaient l’essayer sur leur père pour voir si cela fonctionnait.

Merci pour l’idée . Je vais l’essayer aussi sur mon père😂— Mehul Agarwal (@agarwalmehulll) 27 mai 2021

Certains utilisateurs se souvenaient que leur père leur avait appris à jouer à des jeux vidéo dans les années 90.

Mon père plus cool, il m’a appris à jouer à Super Mario dans les années 90. Homme classique de la vieille école— كويني (@hedoqueen) 28 mai 2021

Un utilisateur a raconté comment le plan s’est retourné contre lui lorsqu’il l’a essayé sur son père.

J’ai aussi essayé mais mon père m’a plutôt battu et m’a réprimandé d’étudier. Puis il est allé acheter un bâton pour me battre plus 😭😭.— Schrödinger’s_🐾 (@Ghuraba_07) 28 mai 2021

Cependant, à la grande déception de tout le monde, l’utilisateur de Twitter a révélé plus tard dans le fil que son père et son frère étaient juste « effrayants » et ne faisaient pas ce qu’elle avait décrit plus tôt.

Je veux juste dire ça et c’est tellement drôle parce que je l’ai inventé et maintenant tout le monde appelle anant une légende – belle pomme (@fine_apple_anan) 27 mai 2021

Que ce soit vrai ou non, l’idée semblait avoir été appréciée par la plupart des Twitteratis.

