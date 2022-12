Un homme essaie de piloter un avion en faisant du vélo, une invention bizarre fait tourner les têtes

Que pensez-vous d’un vélo volant ? L’idée de pouvoir se rendre à l’épicerie la plus proche ou chez un ami en avion peut sembler surréaliste, mais avec l’évolution rapide de la technologie, cela pourrait bientôt devenir une réalité. Une vidéo non datée montrant un groupe de personnes travaillant sur un vélo volant a maintenant fait surface sur Twitter.

La vidéo montre un homme tentant de voler en colportant un vélo qui se trouve à l’intérieur d’une boîte transparente et est relié à des ailes d’avion. On peut voir un homme courir près de la machine d’aviation de fortune alors que le cycliste prend de la vitesse. Il donne une première poussée au cycliste et après quelques secondes, la machine décolle, soi-disant à l’aide de la puissance générée par le cyclisme. Il reste en l’air pendant un certain temps avant de toucher le sol. La vidéo était accompagnée d’une légende qui disait : « Ce type a juste essayé de piloter un avion en faisant du vélo ! Parlez de multitâche !

Regarde:

La vidéo du procès a créé un véritable buzz sur les réseaux sociaux. Il a amassé plus de 1,6 lakh vues. Les utilisateurs des médias sociaux ont bombardé la section des commentaires pour partager leur réaction à l’avion innovant et ont suggéré des moyens d’améliorer son fonctionnement.

Un utilisateur a écrit: “Laissez le Man-Rider pousser des ailes alors qu’il accélère et vole dans l’abandon et sans obstacles à son imagination. !!!”

“Bien. Mais a besoin de plus de puissance. Pas possible avec seulement des pieds humains. Bon effort et conception. A besoin d’un moteur ou d’un moteur électrique », a expliqué un autre utilisateur.

Pendant ce temps, l’un des utilisateurs a mentionné qu’il avait vu la personne réussir cela il y a des années. Il a écrit: «J’ai vu une personne faire cela avec succès il y a de nombreuses années, mais elle utilisait une conception couchée. Peut-être que cela a créé une plus grande stabilité ?

Avez-vous des suggestions pour améliorer cet appareil ? Dites-le nous dans les commentaires

