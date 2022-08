Un homme essaie d’aider une femme victime d’intimidation, mais se rend vite compte qu’il était en train d’être filmé pour un film

Une vidéo d’un homme passant sur une route et essayant d’intervenir dans une situation qui ressemblait apparemment à de l’intimidation est devenue virale. Le clip montre un homme se conduisant mal avec une femme et le passant a été alarmé par la vue. Il essaie de sauver la femme mais se rend vite compte que la scène a été filmée pour un film. Il rit de la confusion et reprend son chemin ; à la grande joie de tous, touchés par son inquiétude pour la femme.

Un bon gars sauve une femme, ne réalise pas que c’est un film pic.twitter.com/peRCHaRLwZ — 🥀_Imposter_🕸️ (@Imposter_Edits) 27 août 2022

La vidéo a été initialement téléchargée sur TikTok, avant d’être publiée sur Twitter. Il est sous-titré “Un bon gars sauve une femme, ne réalise pas que c’est un film”, et a reçu des réactions positives de la part des personnes dans la section des commentaires. Cela commence par une querelle intense entre un homme et une femme, où cette dernière était maîtrisée et elle a repoussé l’homme en état de légitime défense. À ce moment-là, le passant a soulevé des objections à la bagarre et a essayé de gérer la situation, mais il s’est arrêté à mi-chemin quand il a vu que la femme allait bien et agissait pour la scène. Il a commencé à rire d’avoir été trompé par la scène et a laissé le groupe de personnes continuer leur travail.

La vidéo décrit le passant avec de nobles intentions comme une “légende”, alors que d’autres personnes dans la vidéo ont été vues en train d’applaudir à l’incident par pure joie. Un utilisateur a commenté: “Je le veux dans les parages si quelque chose comme ça arrivait à quelqu’un que je connais et aime”, tandis qu’un autre a fait une suggestion plus positive et significative pour la légende comme “Mec génial. Nous avons besoin de plus de personnes prêtes à intervenir lorsqu’elles voient que quelqu’un pourrait avoir besoin d’aide ». Le passant a été applaudi pour sa présence d’esprit rapide et son intention d’aider, comme beaucoup l’ont fait remarquer dans les commentaires que c’est rare de trouver de nos jours.

Que pensez-vous du geste réconfortant du bonhomme? Faites le nous savoir.

