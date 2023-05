Un homme escalade un poteau pour éviter d’attaquer un taureau, mais…

Vous devez avoir entendu parler du festival de San Fermín en Espagne, où les gens courent avec des taureaux. Ces taureaux sont laissés en liberté tandis que les personnes participant au jeu périlleux, courent avec eux, le cœur battant, essayant de sauver leur vie. Les taureaux sont généralement considérés comme des bêtes assez agressives. Si quelqu’un se présente face à face avec un taureau en colère, il peut même le renverser avec ses cornes acérées, provoquant une mort immédiate. Récemment, une vidéo d’un homme faisant de son mieux pour sauver sa vie des griffes d’un dangereux taureau a fait le tour d’Internet.

La séquence visuelle désormais virale a été partagée sur Instagram le 3 mars. Elle s’ouvre sur un taureau d’apparence robuste chargeant vers un homme, essayant de l’attaquer. L’homme impuissant pour sauver sa précieuse vie grimpe rapidement sur un poteau métallique, installé au bord de la rue. Dès que le taureau s’élance vers l’homme, il rampe vers le haut, tirant sur ses pieds, pour échapper à la bête et à ses cornes mortelles.

Le taureau enragé, regardant l’homme, fait des allers-retours autour du poteau, de peur que l’homme ne commette une erreur et qu’il ait une chance de bondir sur lui. Si vous pensez que l’homme sera sauvé une fois que le taureau sera fatigué d’attendre qu’il descende et parte tout seul, vous vous trompez. En y regardant de plus près, vous constaterez qu’une corde est attachée autour du cou du taureau, qui à son tour est attachée au poteau où l’homme est monté. Jusqu’à ce qu’un passant enlève la corde, il n’y a aucun moyen que l’homme puisse quitter les lieux indemne.

Mais, bien qu’il y ait eu beaucoup de badauds sur les lieux, personne n’a été assez courageux pour aider le pauvre homme, visiblement effrayé de risquer sa propre vie. La vidéo à couper le souffle se termine par le sprint du taureau à travers un champ voisin et retournant à nouveau au poteau. Les internautes ont vraisemblablement été laissés sans voix devant la vidéo, remplissant la section des commentaires d’émojis surpris, tandis que d’autres ont laissé tomber des émojis de prière, souhaitant que l’homme soit sauvé.

Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 7 millions de vues sur Instagram.

