Un homme escalade un cocotier avec la plus grande facilité, laissant les internautes choqués

Vous avez dû voir un homme grimper rapidement sur un cocotier et cela avait l’air si facile. Mais pour cela, le corps doit être en bonne forme physique et la personne doit suivre les bonnes techniques. Quelque chose de similaire a été partagé par Prem Prakash Meena, un officier de l’IAS, sur Twitter. La vidéo montrait un homme escaladant le cocotier en douceur.

L’homme, vêtu d’un lungi, est vu grimper sur un cocotier dans la vidéo avec la plus grande facilité. Il n’a déployé aucun outil de sauvetage et n’a pas attaché de corde. Il semble courir alors qu’il grimpe à l’arbre en utilisant uniquement ses mains et ses pieds. Quiconque essaie de grimper à un arbre aussi haut trouvera cela difficile au début, et même s’il réussit, il ne pourra pas progresser aussi rapidement que la personne dans la vidéo. Il récupère la noix de coco en montant et la laisse tomber.

Le tweet disait: “La vie est comme ça, continuez simplement, vous obtiendrez le fruit.” Plus d’un million de personnes ont regardé la vidéo et des milliers d’autres l’ont aimée. De nombreuses personnes ont également commenté leurs opinions. “Kalyug hai monsieur”, a déclaré l’un des utilisateurs, “Continuez à travailler malgré le manque d’assurance que vous verrez des progrès. La vie n’est pas à haute altitude monsieur », a écrit un autre.

L’homme dans la vidéo a été félicité par une femme, qui l’a qualifié de courageux et sûr de lui. Un autre a dit en plaisantant : « Zindagi Kuch Zada ​​hi uchai par hai ». Un autre a écrit: “Mais après avoir obtenu un tel résultat, il ne faut pas perdre l’équilibre dans l’excitation, sinon la vie ne sera plus disponible.”

