Un homme équatorien change de sexe pour obtenir la garde de ses filles

Lorsqu’il s’agit du bonheur d’un enfant, les parents peuvent tout mettre en œuvre pour mettre un sourire sur leur visage. Mais avez-vous déjà rencontré une personne qui a changé de sexe pour assurer le bonheur de son enfant ? Pour aider à gagner la bataille pour la garde de ses enfants, un homme a changé de sexe en Équateur, ce qui a provoqué la colère d’un groupe de défense des droits des transgenres.

René Salinas Ramos, 47 ans, a expliqué au média équatorien La Voz del Tomebamba que les batailles pour la garde avaient des lois favorables aux mères par rapport aux pères en raison desquelles il a légalement changé de sexe, puis a montré la preuve en affichant sa carte d’identité qui répertorie désormais l’identité de genre de Selina. comme “Femenino”.

Le média a également tweeté à propos de l’incident du 31 décembre 2022 et a écrit sur Twitter : « Un citoyen équatorien a changé son sexe en femme pour se battre pour la garde de ses filles. “Mes actions ne sont pas contre quelqu’un en particulier mais contre le système”, a déclaré Rene Salinas, qui a renoncé à son sexe masculin au registre civil de Cuenca.

Salinas a également affiché sa carte d’identité, qui montrait que son sexe était une femme. Il a allégué que ses filles vivaient dans un environnement abusif avec leur mère et qu’il n’a pas pu les voir depuis cinq mois. Salinas a déclaré au média local : « Les lois disent que celle qui a le droit est la femme. A partir de ce moment, je suis une femme. Maintenant je suis aussi maman, c’est comme ça que je me considère. Je suis très sûr de ma sexualité. Ce que j’ai cherché, c’est que je veux être une mère, afin que je puisse aussi donner l’amour et la protection d’une mère.

Malgré les nobles intentions de Salinas Ramos de reconquérir ses enfants à leur mère prétendument violente, les militants trans sont furieux de son changement de sexe. Vice News a rapporté que Diane Rodríguez, directrice de la Fédération équatorienne des organisations LGBTI, a fait valoir que les actions de Salinas n’étaient pas dans l’esprit de la loi et qu’il pourrait inciter l’Assemblée à revenir en arrière et à légiférer.

