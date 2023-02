Un homme enseigne patiemment à une femme âgée comment utiliser Smart TV ; Internet est impressionné

La technologie moderne peut être assez intimidante lorsque vous appartenez à une génération qui n’a pas grandi avec elle. L’apprendre ne doit pas être effrayant. Surtout si vous avez un professeur aussi bon que cet homme d’une récente vidéo virale. Un clip de TikTok partagé sur Twitter montre un jeune homme enseignant patiemment à une femme âgée comment faire fonctionner une Smart TV. Il commence par expliquer les différents types d’applications disponibles pour elle, il y a tout, de Hulu et Prime Videos à YouTube et Netflix. Il lui demande de faire défiler vers le bas et de trouver Netflix dans la liste et la femme a l’air contente d’elle quand elle le fait. Il lui apprend alors comment le “carré” c’est “contrôler la table”. Il lui demande alors de le sélectionner et c’est ainsi que leur tutoriel est coupé. Découvrez le clip ici:

Les utilisateurs des médias sociaux étaient impressionnés par la patience de l’homme dans ses méthodes d’enseignement. Beaucoup voulaient inscrire leurs parents à ces merveilleux tutoriels. D’autres ont fait remarquer qu’ils continuaient d’offrir leurs séances d’enseignement à leurs parents même après leur avoir enseigné plusieurs fois. Un utilisateur de Twitter a écrit: “Je paierais le gros prix pour obtenir cela pour mes unités parentales.”

Je paierais le gros prix pour obtenir cela pour mes unités parentales.— Chris Pantaleo (@ChrisPantaleo) 2 février 2023

Un autre utilisateur a tweeté : « J’en ai besoin pour mon père ! Lorsque j’ai essayé de lui expliquer ce qu’était YouTube TV, il n’a littéralement pas compris le concept. Il a le câble parce que les applications étaient trop déroutantes.

J’en ai besoin pour mon père ! Lorsque j’ai essayé de lui expliquer ce qu’était YoutubeTV, il n’a littéralement pas saisi le concept. Il a le câble parce que les applications étaient trop déroutantes.— Ryan Cox (@Ryancox1111) 2 février 2023

“Mes parents sont de grands fans de l’ancien ‘faites-le quand vous arrivez ici en personne.’ Nous ne sommes même pas sur le même continent, mais d’accord, si l’attente ne vous dérange pas, lol », lit-on dans un tweet.

Mes parents sont de grands fans de l’ancien “faites-le quand vous arrivez ici en personne”. Nous ne sommes même pas sur le même continent, mais d’accord, si l’attente ne vous dérange pas, lol— Rachelle Akuffo (@RachelleAkuffo) 2 février 2023

De tels gestes aimables envers les personnes âgées vont très loin sans rien enlever à la seule aide. Dans un autre clip sain, un responsable des chemins de fer japonais a aidé un homme âgé à descendre facilement du train. Cela aurait été une tâche extrêmement difficile pour l’homme, qui avait même du mal à se déplacer avec l’aide d’un déambulateur. Pour bien l’aider, l’officier pose une épaisse feuille d’une plate-forme de marche. Cela a comblé l’écart entre le train et la gare. Le vieil homme a pu sortir du train en toute sécurité sans avoir à sauter ni à faire d’effort supplémentaire. Les passants ont également été d’énormes contributeurs en laissant patiemment l’homme âgé descendre du train avant d’entrer ou de sortir des transports en commun.

Internet a fait l’éloge de la culture japonaise et de la gentillesse et de la politesse des Japonais.

