Un homme engage Swiggy Genie pour déposer une plainte à l’Apple Store

Nous connaissons tous la tâche fastidieuse d’essayer de résoudre un problème avec les services en ligne. Il faut beaucoup de temps pour qu’une personne attende et essaie de passer par le service client et de soulever le problème avec l’exécutif. Nous pouvons tous comprendre la frustration. Cependant, un homme de Bengaluru a pris les choses en main et a résolu son problème de manière originale. Il a mis Swiggy en action pour l’aider et son plan a impressionné les internautes.

Un utilisateur de Twitter nommé Shankar Ganesh a partagé les détails de l’incident. Selon le poste, un homme résidant à Bengaluru a engagé les services de Swiggy Genie. Pour les non-initiés, Swiggy Genie aide ses clients à effectuer des demandes de services de ramassage et de livraison. Certains demandent au génie de livrer des documents, de la nourriture, un ordinateur portable ou même des clés.

Cet homme de Bengaluru a utilisé le service Swiggy Genie pour déposer une plainte dans un Apple Store au sujet d’un produit en évitant la longue attente et d’autres formalités. Le tweet disait: «Une personne a envoyé un gars de Dunzo ou Swiggy Genie à l’Apple Store Imagine ici et a parlé au personnel via son téléphone (pour contourner les centres d’appels centralisés). Juste le pic des choses de Bengaluru, je suppose ».

Une personne a envoyé un gars de Dunzo ou Swiggy Genie à l’Apple Store Imagine ici et a parlé au personnel via son téléphone (pour contourner les centres d’appels centralisés) Juste @peakbengaluru des choses je suppose. – Shankar Ganesh (@_shankarganesh) 17 décembre 2022

Le message a laissé beaucoup de gens impressionnés alors que les gens se rendaient dans la section des commentaires pour exprimer leurs opinions. Un utilisateur a plaisanté à propos de quelqu’un utilisant cette idée pour sa startup. Il lisait: “À la prochaine: quelqu’un produit cela en tant que startup”.

à suivre : quelqu’un qui produit cela en tant que startup – Gaurav Ragtah (@gragtah) 18 décembre 2022

Un autre utilisateur a déclaré : “Montre le triste état des affaires du service client, même dans les meilleures entreprises !”

Montre le triste état des affaires du service client, même dans les meilleures entreprises !— Sandeep Kumar (@sandeep1kr) 21 décembre 2022

Un autre utilisateur a fait l’éloge de l’idée et a écrit : “Imprimez ceci, collez-le sur votre bureau et regardez-le chaque fois que vous pensez avoir atteint la limite de définition des cas d’utilisation de votre produit”.

Imprimez-le, collez-le sur votre bureau et regardez-le chaque fois que vous pensez avoir atteint la limite de définition des cas d’utilisation de votre produit. https://t.co/2DhIIObIDZ– Shubham Agarwal (@BeingshubhamA) 18 décembre 2022

