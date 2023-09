Un homme en soutien-gorge rose utilise une corde pour sa satisfaction personnelle

Le bureau du shérif du comté d’Oconee a signalé les incidents suivants :

FEUX DE STOP : Le 8 septembre, l’adjoint Bill Reynolds surveillait la circulation sur Malcom Bridge Road, près de Lenru Road, lorsqu’il a observé une Nissan Sentra avec un feu stop défectueux. Après un contrôle routier, l’homme de Norcross, âgé de 56 ans, a indiqué qu’il ne parlait que espagnol, alors l’adjoint lui a demandé en espagnol son permis de conduire. L’homme n’avait pas de permis, il a donc été emmené en prison et la voiture a été remise à un passager.

SOUTIEN-GORGE VOLÉ : Le 8 septembre, l’adjoint Jonathan Strum a été envoyé à Walmart, où une femme Monroe de 23 ans a été arrêtée pour vol à l’étalage. Elle a été observée en train de parcourir le magasin et de boire deux boissons White Claw, puis d’enfiler un soutien-gorge et de placer du chewing-gum dans sa poche. Elle a également été bannie de Walmart.

ROSE BRA : Le 9 septembre, la députée Annessa Glenn a répondu à un rapport selon lequel un appelant avait vu un corps sur le côté de la Georgia Highway 316, près de Mars Hill Road. Elle est arrivée vers 2 h 40 du matin et, alors qu’elle allumait une lampe de poche à la limite des arbres, elle a observé un homme accroupi derrière un arbre. Elle a appelé la personne et un homme est sorti des bois portant un soutien-gorge rose, un débardeur et des sous-vêtements blancs. Elle a également remarqué une corde au sol. L’homme, qui portait du rouge à lèvres rose, s’appelait George, mais il s’agissait en réalité de Leroy. Après avoir obtenu son nom exact, l’adjoint a déterminé qu’il avait été exclu du comté d’Oconee. Il a finalement expliqué qu’il était dans les bois en train de se livrer à une strangulation auto-érotique avec la corde. Après avoir appris qu’il allait en prison, il a demandé au député s’il était nécessaire de l’arrêter, car sa caution lors d’une arrestation précédente était fixée à 10 000 $. L’Athénien de 71 ans a été transporté en prison, où il a été incarcéré sans caution en raison d’une accusation d’outrage au tribunal. Un juge, pour une raison non révélée dans le rapport, lui avait ordonné de rester en dehors du comté.

DEUX BOISSONS : Le 9 septembre, l’adjoint Dustin Mines patrouillait sur la Georgia Highway 316, près de Mars Hill Road, lorsqu’il a vu une Ford Taurus 2011 ne pas maintenir sa voie. Il a effectué un contrôle routier et a pu sentir de la fumée de marijuana, mais l’homme de 29 ans du comté de Meriwether a nié avoir fumé de l’herbe. Un alcootest a également montré la présence d’alcool et il a admis avoir bu deux verres. Il a été accusé de conduite en état d’ébriété.

Buvard Oconee : Six contrôles routiers se sont terminés par des séjours en prison dans le comté d’Oconee

PEUT-ÊTRE DEUX : Le 9 septembre, l’adjointe Annessa Glenn patrouillait sur la Georgia Highway 316, près de Monroe Highway, lorsqu’elle a vu une Ford Fusion traverser la ligne de brouillard. Elle a effectué un contrôle routier et la femme Bogart de 21 ans, aux yeux injectés de sang, a expliqué qu’elle avait assisté à un mariage et qu’elle avait peut-être bu deux verres. Un test d’alcoolémie a montré un taux de 0,14 et elle a été accusée de conduite en état d’ébriété.

EXCAVATRICE VOLÉE : Le 9 septembre, le député Boris Argueta a répondu à un rapport faisant état d’une mini-pelle volée sur un chantier de construction à Oconee Connector. La machine de marque Takeuchi était évaluée à 25 000 $. Le tracteur dispose d’un dispositif de suivi.

DISTRACTION DES ARAIGNÉES : Le 12 septembre, le Cpl. Lex Ogan circulait sur l’autoroute 316 lorsqu’il a aperçu un Nissan Rogue faire une embardée sur la route. Il l’a suivi et, alors que le comportement se poursuivait, il a effectué un contrôle routier. La femme d’Augusta, âgée de 30 ans, a expliqué qu’elle essayait de tuer une araignée. La femme avait les yeux larmoyants, avait des difficultés d’élocution et sentait l’alcool, mais elle a nié avoir bu. Cependant, elle a expliqué qu’elle avait d’autres problèmes qui pourraient contribuer à sa conduite, notamment une stigmatisation oculaire, de l’arthrite aux hanches et un problème de disque dans le dos. Elle a échoué aux tests de sobriété effectués en bordure de route et n’a pas coopéré en soufflant dans un appareil de test d’alcool. Cependant, elle a été accusée de DUI.

HOMME ARRÊTÉ : Le 12 septembre, le cap. Kenji Dorsey et l’adjoint Doug Mattocks ont été envoyés dans le lotissement de Highland Oaks où un résident a entendu une femme appeler à l’aide. Les policiers sont arrivés et la femme n’a pas coopéré, mais a finalement avoué qu’elle avait été étranglée par son compagnon de 30 ans. L’homme est sorti et est devenu bruyant et peu coopératif alors que les députés tentaient de découvrir ce qui s’était passé. Il a finalement été accusé de voies de fait graves et d’entrave.

