Un homme en sous-vêtements saute dans un lac gelé, puis...

Les médias sociaux abritent d’innombrables vidéos qui nous divertissent ; la raison pour laquelle nous continuons à faire défiler différentes plates-formes et à consommer autant de contenu. Certaines de ces vidéos montrent des personnes effectuant des cascades dangereuses sans équipement de sécurité pour les sauver si elles ne parviennent pas à exécuter la cascade en toute sécurité. Une de ces cascades où un homme saute dans un lac gelé sans vêtements sauf des sous-vêtements est devenue virale sur Twitter.

La vidéo montre l’homme marchant sur une petite rampe de plongée vers un lac gelé au milieu d’une forêt enneigée qui n’a que des nappes de neige blanches autour. L’homme regarde ensuite la caméra une fois et saute sur le lac gelé. L’homme atterrit sur ses pieds mais glisse sur la glace et fait une chute brutale, brisant la glace.

L’homme tombe involontairement, et dès que tout son corps passe sous l’eau, il remonte. Cependant, il ne semble pas avoir froid du tout alors qu’il revient en pleine forme et sourit en regardant la caméra.

La séquence de 34 secondes est devenue virale sur la plateforme de microblogging avec plus de 11 vues lakh et plus de 24,6k likes. Le tweet a plus de 24 vues lakh et les personnes dans les commentaires ont discuté de la cascade réalisée par l’homme.

Je n’ai jamais connu la neige dans la vraie vie, j’ai donc une question pour tous ceux qui en ont. La glace ne se coupe-t-elle pas comme du verre s’il fait un trou et tombe à travers ? Besoin de savoir.— Aravind (@partlywater) 3 janvier 2023

Non, ce n’est pas tout à fait aussi pointu ou dentelé, mais c’est difficile. Je suis surpris qu’il ne se soit pas assommé quand sa tête s’est cognée. L’équipe de tournage aurait dû le sortir de là, ce qui n’aurait pas été une mince affaire.— Bobalou (@HeartofAB) 3 janvier 2023

L’homme a besoin d’une visite à l’hôpital après ce traumatisme crânien.— Cody Fandom (ancien commandant Cody) (@ComCodyCC2224) 2 janvier 2023

