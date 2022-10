Un homme en soins de longue durée à Baie Verte a fait prendre des photos de ses parties génitales. Sa famille veut des réponses

Rick Barker est photographié ici avec sa femme et son petit-fils en 2015, avant que sa maladie de Huntington ne progresse au point qu’il ait besoin de soins de longue durée. (Soumis par Bernice Barker)

Une famille de la péninsule de Baie Verte à Terre-Neuve veut des réponses et des comptes pour ce qui est arrivé à leur proche à l’hôpital, après que Central Health ait dit à la famille qu’un membre du personnel avait pris des photos de ses organes génitaux.

Rick Barker, 64 ans, est atteint de la maladie de Huntington et son état nécessite maintenant des soins 24 heures sur 24 dans un établissement de soins de longue durée – dans le cas de Barker, l’unité de soins de longue durée du Centre de santé de la péninsule de Baie Verte à Baie Verte.

Bernice Barker a déclaré que son fils avait reçu un appel de la régie régionale de la santé à la mi-septembre informant la famille que des photos avaient été prises des organes génitaux de Rick Barker et que des mesures immédiates avaient été prises.

Mais elle a déclaré que Central Health hésitait à partager des détails sur ce qu’était cette action au-delà du fait que son mari est en sécurité et qu’il n’a subi aucun préjudice physique.

“Le seul mot pour cela est criminel et malade. Dans mon esprit, c’est malade”, a déclaré Barker. “Des accusations devraient être portées, et j’espère qu’elles le seront parce que je ne m’arrêterai pas tant que justice n’aura pas été rendue à mon mari.”

Rick Barker et certains membres de sa famille sont photographiés lors d’une marche pour la maladie de Huntington en 2014. La sœur de Rick, Ruby Wheeler, deuxième à gauche, est également atteinte de la maladie génétique. (Soumis par Bernice Barker)

Un père de famille abattu

Jusqu’à il y a six ans, Rick Barker vivait à la maison et profitait de la vie avec sa femme et sa famille.

Bernice Barker a décrit son mari comme “l’être humain le plus gentil et le plus aimant que Dieu aurait pu créer, un mari, un père et un grand-père incroyables”.

Mais la progression de la maladie de Huntington – un trouble cérébral dégénératif héréditaire – signifiait qu’il devait être transféré dans des soins de longue durée. Ce fut un coup dur pour lui et sa famille, selon sa femme.

Mais elle dit qu’ils n’auraient jamais imaginé ce qui allait arriver, son mari vulnérable et impuissant étant dégradé par un membre du personnel prenant des photos de ses organes génitaux.

“Il est dans les derniers stades de la maladie de Huntington, ignorant ce qui se passe autour de lui”, a déclaré Barker. “Avoir quelqu’un là-bas qui est handicapé, et avoir cette image dans votre esprit de quelqu’un qui se tient là avec une caméra, faisant la lumière sur son état alors qu’il n’a aucune idée de ce qui lui arrive, c’est brutal.”

Le petit-fils de Rick Barker lui rend visite dans un établissement de soins de longue durée à Baie Verte, peu de temps après que Barker y a déménagé. (Soumis par Bernice Barker)

Chercher des réponses

Barker a déclaré que la famille avait plus de questions que de réponses sur qui a pris les photos, où les photos ont été partagées et quelles mesures ont été prises contre les membres du personnel responsables.

“J’espère au-delà de tout espoir que les personnes qui sont en première ligne ont été licenciées. J’espère certainement qu’aucun de ces accusés ou personnes impliquées ne se trouve à proximité de mon mari”, a-t-elle déclaré.

Barker a déclaré qu’elle s’inquiétait également de savoir si les photos resurgiraient quelque part.

“Je suis très certainement préoccupée par la destination de ces photos. Avec les médias sociaux aujourd’hui, il y a tellement de débouchés pour ce genre de choses”, a-t-elle déclaré. « Qui sait où cela a pu finir ?

Rick Barker, photographié à une époque plus heureuse. (Soumis par Bernice Barker)

La GRC enquête

Barker veut la responsabilité et la justice pour son mari, et elle a dit qu’elle continuerait à se battre en son nom.

“Je serai la voix de mon mari, car c’est faux à tous les niveaux”, a déclaré Barker.

La GRC a confirmé à CBC qu’elle enquêtait sur l’existence d’un acte criminel. À l’heure actuelle, la GRC dit être au courant d’une photo.

Jeudi, CBC a demandé à Central Health une réponse aux préoccupations de la famille Barker. L’autorité sanitaire dit qu’elle aura une réponse dès que possible.

