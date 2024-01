Un homme en phase terminale a été libéré sans forfait de soins, dit sa femme

Par Julian Fowler et Amy Murray

BBC News NI

26 janvier 2024, 13h05 GMT Mis à jour il y a 2 heures

Source des images, Shelley basse Légende, On a demandé à Ray et Shelley Bass de demander à leurs voisins s’ils connaissaient des soignants qui pourraient les aider après son diagnostic de cancer en phase terminale.

L’épouse d’un homme en phase terminale affirme qu’il est sorti d’un hôpital de Belfast sans qu’aucun programme de soins ne soit mis en place.

Ray Bass, 67 ans, a appris qu’il ne lui restait que quelques semaines à vivre.

Maintenant chez elle à Fermanagh, sa femme Shelley dit qu’on lui a dit de demander à ses voisins s’ils connaissaient des soignants.

Les deux fiducies de santé impliquées ont refusé de commenter ce cas individuel, mais le Western Trust, qui couvre Fermanagh, s’est excusé pour « toute détresse causée ».

Le Belfast Trust a déclaré à la BBC qu’il n’avait aucun contrôle sur le temps nécessaire pour obtenir des services de soins en dehors de sa zone, après qu’un patient ait été référé à un autre trust.

Le Western Trust a déclaré que la planification de la sortie a lieu dans la fiducie dans laquelle le patient est soigné – qui dans ce cas serait le Belfast Trust – mais que lorsque les fiducies voisines sont impliquées, une référence au package de soins est effectuée et “des discussions prendront place sur la disponibilité des soins et la capacité à y répondre dans un certain délai”.

Ray, qui vit avec sa femme à Ballinamallard, dans le comté de Fermanagh, est tombé malade pour la première fois début novembre 2023 avec ce que Shelly a décrit comme « un mal de dos ».

Après une série de visites à l’hôpital et de tests sanguins, Ray a appris qu’il souffrait d’un cancer du pancréas en phase terminale qui s’était propagé à ses os et lui avait fracturé la colonne vertébrale.

Il a été emmené à l’hôpital Royal Victoria de Belfast – mais on a dit au couple qu’il ne lui restait que quelques semaines à vivre et il a été renvoyé dans le comté de Fermanagh lundi.

Shelley, 63 ans, a été informée qu’un colis de soins serait trié, y compris des soignants quatre fois par jour.

Source des images, Shelley basse Légende, Shelley dit que son mari a du mal à tout gérer et s’inquiète pour elle.

Un lit d’hôpital a été livré à la maison et Ray a été ramené à la maison, mais le colis de soins que Shelley attendait n’est pas apparu.

Lorsque les infirmières du district et une équipe de soins palliatifs sont arrivées à leur domicile, elles ont déclaré qu’elles n’étaient au courant d’aucun programme de soins mis en place.

« Commandez un bassin de lit sur Amazon »

Lorsqu’ils ont réalisé que Ray était immobile, ils ont dit à Shelley qu’ils n’étaient pas sûrs si des forfaits de soins seraient disponibles dans le comté de Fermanagh.

“Je suis sous le choc. Je perds l’homme que j’aime et maintenant je dois aussi régler toutes ces choses”, a déclaré Shelley.

“Même le médecin a dit qu’il ne pensait pas que nous pouvions consulter quelqu’un quatre fois par jour. Cela n’aidait pas vraiment de le savoir.

“Ce sont des gens adorables. Je ne veux pas donner l’impression qu’ils n’essayaient pas, mais je ne savais pas ce qui se passait.”

Shelley n’avait pas appris comment utiliser l’équipement qui avait été livré et a également été choquée d’apprendre qu’elle devrait acheter elle-même du matériel.

“Se faire dire que le NHS ne vous fournit plus de bassines et qu’il faut se rendre sur Amazon pour se faire livrer, ce n’est pas juste”, a-t-elle déclaré.

Source des images, Basse coquillage Légende, Shelley dit que son mari se sent déçu par le NHS

Jeudi matin, Shelley a téléphoné à Macmillan, qui lui a demandé si elle pouvait l’emmener dans un hospice.

“Fermanagh est loin de l’hospice le plus proche et il ne veut pas que je ne sois pas là”, a déclaré Shelley.

Shelley a déclaré qu’on lui avait dit de demander à ses voisins s’ils connaissaient quelqu’un qui pourrait les aider.

“En sommes-nous vraiment arrivés là ? En 2024, je dois frapper à la porte des voisins et leur demander s’ils connaissent des soignants ?”

« Le système de santé est en panne »

Après une publication sur les réseaux sociaux, Shelley a été inondée d’offres de soignants et d’autres personnes offrant un soutien dans le village.

Elle bénéficie désormais d’un programme de soins qui a commencé jeudi soir, après avoir parlé à BBC News NI.

Mais elle a dit que son mari se sentait déçu par le NHS.

“Il a dû gérer cela et aussi s’inquiéter pour moi”, a-t-elle déclaré.

“Mon dos est maintenant cassé après avoir essayé de le déplacer dans le lit et il souffre.

“Je ne devrais pas avoir à allaiter mon mari alors que j’essaie de me remettre du fait que je vais le perdre dans quelques semaines.”

Shelley dit qu’elle avait beaucoup confiance dans le NHS, mais ses expériences ont changé sa perspective.

“Les individus font de leur mieux pour faire les choses mais le système est en panne”, a-t-elle déclaré.

Dans un communiqué, le Western Trust a ajouté que les discussions sur les programmes de soins “devraient impliquer les patients et leurs familles pour déterminer ce qui pourrait leur être disponible et, à condition que cela soit en mesure de répondre aux besoins de soins et qu’il soit jugé sûr, la sortie aura lieu”.