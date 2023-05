Un homme en garde à vue tombe à mort après avoir brisé la fenêtre d’un hôpital californien avec une bouteille d’oxygène

SAN JOSE, Californie (AP) – Un homme en garde à vue est décédé jeudi dans le nord de la Californie après avoir brisé la fenêtre d’un hôpital avec un réservoir d’oxygène en métal et être tombé d’un rebord à la suite d’une altercation avec un officier et une infirmière, ont annoncé les autorités.

L’homme était en garde à vue parce qu’il aurait violé une ordonnance du tribunal, selon la police de San Jose. Les agents l’ont emmené à l’hôpital pour une condition médicale préexistante non précisée.

L’homme est accusé d’avoir agressé un officier et d’avoir menacé de frapper l’officier et une infirmière avec le réservoir d’oxygène, a indiqué la police. Ils sont sortis de la pièce et ont demandé plus d’aide.

L’homme a cassé la fenêtre avec le réservoir d’oxygène alors qu’il était seul dans la chambre d’hôpital et a sauté sur un rebord, a indiqué le service de police. L’officier et deux gardes de sécurité de l’hôpital sont retournés dans la pièce pour arrêter la tentative d’évasion de l’homme, mais il est tombé à 20 pieds (6,10 mètres) du rebord.

L’homme a subi des blessures mettant sa vie en danger et a été déclaré mort dans un autre hôpital. Son décès en garde à vue fait l’objet d’une enquête.

San Jose se trouve à environ 20 miles (32,19 kilomètres) au sud-est du centre-ville de San Francisco.

The Associated Press