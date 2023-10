Un homme en garde à vue après avoir escaladé la grande roue de la jetée de Santa Monica, affirmant qu’il avait une bombe

Les autorités ont fermé la jetée de Santa Monica après qu’un homme soit monté sur la grande roue et ait prétendu porter une bombe, ont annoncé lundi des responsables de la police.

En aérien images À la télévision locale, on pouvait voir l’homme au volant, portant un sac sombre. La police et les pompiers étaient sur place et vers 16h30, l’homme était descendu et avait été placé en garde à vue par des agents rassemblés sous le manège.

Le département de police de Santa Monica avait annoncé plus tôt via son compte sur X, le site de réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter, que les agents « s’occupaient d’une personne en crise ». Ils ont ensuite évacué la jetée et Pacific Park.

Un homme a escaladé la grande roue de la jetée de Santa Monica lundi après-midi. (KTLA-TV)

Dans une interview accordée au Times avant l’arrestation de l’homme, le lieutenant Erika Aklufi a déclaré que les policiers tentaient d’extraire les passagers de la grande roue pendant qu’ils communiquaient avec l’homme pour « essayer de le faire descendre ».

« Par grande prudence », a déclaré Aklufi, « nous allons agir comme s’il le faisait. [have a bomb] jusqu’à ce que nous puissions prouver le contraire. Une vidéo montre des pompiers utilisant un ascenseur pour retirer les passagers de la grande roue.

Vers 16h45, la police de Santa Monica a indiqué qu’aucune bombe n’avait été trouvée : « Le suspect est en garde à vue et sera transporté dans un hôpital local pour évaluation », a indiqué la police.

La jetée et Pacific Park ont ​​ »rouvert aux visiteurs après avoir reçu un avis clair » de la police après que « des procédures d’évacuation des invités et des employés ont été lancées en raison d’un individu inconnu dans une zone réglementée près de la grande roue », a déclaré le porte-parole du parc, Cameron Andrews. un communiqué lundi soir. Le parc a remercié la police « pour sa réponse rapide, sa direction et son leadership ».