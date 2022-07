Un homme en Floride écope de 20 ans pour avoir publié une vidéo sur la fabrication d’une bombe

JACKSONVILLE, Floride (AP) – Un homme de Floride a été condamné à 20 ans de prison pour avoir tenté de soutenir le groupe terroriste État islamique en publiant une vidéo en ligne pour fabriquer des explosifs.

Romeo Xavier Langhorne, 32 ans, a été condamné jeudi par le tribunal fédéral de Jacksonville, selon les archives judiciaires. Il a plaidé coupable l’année dernière à un chef d’accusation de tentative de fournir un soutien matériel à une organisation terroriste.

Langhorne est un adepte du groupe État islamique depuis 2014, selon une plainte pénale. Les enquêteurs ont déclaré que Langhorne vivait à St. Augustine, en Floride, en février 2019 lorsqu’il a commencé à communiquer avec un employé infiltré du FBI qui se faisait passer pour un membre de l’État islamique.

Langhorne a informé l’employé du FBI de son intention de créer et de diffuser une vidéo pédagogique sur la fabrication d’un explosif mortel, le triperoxyde de triacétone, selon la plainte. Langhorne a déclaré à l’employé infiltré que le but de la réalisation et de la distribution de la vidéo était d’armer les partisans de l’État islamique et d’autres personnes sur la façon de fabriquer l’explosif et de l’utiliser à des fins liées au terrorisme, ont déclaré les autorités.

Le FBI a produit une vidéo en utilisant les instructions de Langhorne, bien qu’elle comportait en fait une formule chimique inerte qui ne produirait pas d’explosion. Langhorne a reçu la vidéo en novembre 2019 et l’a téléchargée sur un site Web de partage de vidéos, selon la plainte pénale. Il a été arrêté quatre jours plus tard à Roanoke, en Virginie.

The Associated Press