Un homme en costume de cerf posé pour des photos alors que la violence se déroulait au Capitole américain. Nous savons qui il est

La violence a éclaté mercredi au Capitole américain lors de la session du Congrès alors qu’un groupe de partisans armés de Donald Trump a pris d’assaut le bâtiment.

Peu de temps après, des photos et des vidéos de la violence ont commencé à devenir virales. Au milieu de toutes les photos, une se détachait: D’un homme torse nu portant un chapeau en bois de cerf; son visage peint en rouge, blanc et bleu. L’homme torse nu à cornes au milieu de la manifestation du Capitole américain a naturellement attiré l’attention de tous.

J’écris actuellement sur l’hypermasculinité et les Médiévalismes Viking en suprématie blanche … les cornes, le valknut et l ‘«arbre de vie» (Yggdrasil) sur ce type soulignent parfaitement cela de manière terrifiante. pic.twitter.com/K1EBfmRrgJ – Amy JF (@queertyyr) 6 janvier 2021

L’homme torse nu à cornes a maintenant été identifié par deux médias américains AzCentral et WRIC comme Jake Angeli. Selon les rapports, Angeli est un partisan de QAnon qui a participé à des rassemblements politiques de droite en Arizona au cours de l’année écoulée.

Angeli a été vue sur des photos de Washington, DC, au milieu de manifestants qui sont devenus violents et ont pris d’assaut le bâtiment.

À un moment donné, Angeli a été vue sur l’estrade du Sénat américain. Il a posé pour une photo en fléchissant son bras droit; sa gauche tenait une lance à laquelle pendait un drapeau américain.

Depuis au moins 2019, Angeli a tenu à l’extérieur du Capitole de l’Arizona en criant à propos de diverses théories du complot, la plupart liées aux croyances très diverses adoptées par QAnon.

Angeli, dans une interview de 2020 avec La République de l’Arizona, a dit qu’il porte le bonnet de fourrure, se peint le visage et se promène torse nu avec un pantalon en lambeaux pour attirer l’attention, rapports AZ Central.

En février 2020, Angeli a travaillé la foule à l’extérieur d’un rassemblement à Phoenix pour Trump.

Il a brandi une pancarte en lambeaux qui disait: «Q m’a envoyé» et a demandé à la foule s’ils étaient au courant du complot.

Une interview de mai 2020 l’a également vu dans le même costume.

Les gens réclament maintenant son arrestation depuis qu’il a été identifié.

Des vidéos non vérifiées semblent montrer une femme qui faisait partie des manifestations sur le sol à l’intérieur du Capitole et saignait après que des coups de feu ont éclaté momentanément. La police a expulsé le dernier des partisans de Trump du Capitole américain mercredi après avoir pris d’assaut le bâtiment et interrompu la certification par le Congrès du démocrate Joe Biden aux élections.

Les médias américains ont cité les sergents d’armes de la Chambre des représentants et du Sénat qui ont déclaré que le Capitole était désormais sécurisé, environ quatre heures après avoir été attaqué pour la première fois. Un couvre-feu du crépuscule à l’aube a été déclaré par le maire de Washington, Muriel Bowser, qui a demandé l’aide de la Garde nationale pour aider à rétablir l’ordre dans la capitale nationale.

La police en tenue anti-émeute avait mis en place un périmètre autour du bâtiment du Capitole, qui a été attaqué par les partisans de Trump après que le président s’est adressé à un rassemblement à proximité dans lequel il a répété ses allégations sans fondement de fraude électorale.

Les élus du pays se sont empressés de s’accroupir sous des bureaux et ont enfilé des masques à gaz, tandis que la police tentait inutilement de barricader le bâtiment, l’une des scènes les plus choquantes à se dérouler dans un siège du pouvoir politique américain. Une femme a été tuée par balle à l’intérieur du Capitole.

Au moment qui suit les violences, certains membres du Cabinet tiennent des discussions préliminaires sur l’invocation du 25e amendement pour forcer la destitution du président Trump.