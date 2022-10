Un homme en Chine a été hospitalisé après avoir mangé un crabe vivant pour “se venger de ma fille”

Un homme en Chine a été hospitalisé après avoir mangé un crabe vivant qui a pincé sa fille, selon The Post du matin de la Chine du Sud.

Des mois après avoir avalé le crustacé, il a été hospitalisé pour de graves maux de dos et des infections parasitaires.

Alors que le crabe cru est servi dans certaines régions de Chine, les autorités locales l’ont déconseillé.

Un homme en Chine est tombé étrangement malade des mois après avoir mangé un crabe vivant pour venger sa fille.

L’homme, identifié comme étant Lu, 39 ans, du Zhejiang, a récemment été vu par des médecins dans un hôpital de Hangzhou pour de graves maux de dos environ deux mois après avoir avalé le crustacé, selon le Post du matin de la Chine du Sud.

“Je lui ai demandé : ‘Pourquoi as-tu mangé un crabe vivant ?’ Il a dit: “Je voulais me venger de ma fille””, a déclaré le Dr Cao Qian, selon le Morning Post. “Il a dit:” Quand nous étions près d’un ruisseau, ma fille a été pincée par un petit crabe, alors je me suis mis en colère et je l’ai mis dans ma bouche pour me venger. “”

Cao a déclaré que Lu n’avait admis avoir mangé du crabe qu’après que sa femme ait mentionné l’incident aux médecins, qui étaient intrigués par “des changements pathologiques dans sa poitrine, son abdomen, son foie et son système digestif”, selon le Morning Post.

“Nous lui avons demandé à plusieurs reprises s’il avait déjà mangé du gibier, ou quelque chose d’inhabituel, quoi que ce soit qui puisse provoquer des allergies. Il a dit non à tout le monde”, a déclaré Cao, notant que Lu a admis plus tard aux médecins qu’il avait mangé “quelque chose de spécial”.

Des tests sanguins ont montré plus tard que Lu avait eu trois infections parasitaires en mangeant le crabe vivant, selon le Morning Post, qui a noté qu’il s’était rétabli depuis mais qu’il nécessiterait des suivis.

Alors que le crabe est généralement cuit en Chine, il est parfois servi cru mais mariné dans de l’alcool – ce qui lui vaut le nom de “crabes ivres” – dans le Zhejiang, d’où est originaire Lu, et dans les provinces voisines, selon le Morning Post.

“Théoriquement, il vaut mieux manger quelque chose mariné que complètement cru car il a été traité avec de l’alcool qui peut aider à tuer les parasites et les bactéries”, a déclaré Cao, selon le Morning Post. “Mais il ne peut pas tuer tous les parasites, donc ce n’est pas sûr à 100% non plus.”

La Centre pour la sécurité alimentaire à Hong Kong déconseille de manger des crabes crus, marinés ou non, selon le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong.