Un homme qui s’est fait amputer la jambe après avoir souffert de la covid-19 exhorte les gens à respecter la distance sociale, car il affirme que le virus a causé son caillot de sang mettant sa vie en danger.

Lee Mabbatt, 56 ans, un ingénieur BT de Bournemouth, Dorset, s’est fait amputer la jambe droite sous le genou après qu’un caillot de sang de six pouces s’est formé dans sa cuisse, ce qui a fait que son pied noircit.

Le père a raconté comment il avait contracté un coronavirus fin octobre, décrivant le virus comme « pire que la grippe » avec des symptômes comprenant un corps endolori et une perte de goût.

Après dix jours d’isolement à la maison, M. Mabbatt a commencé à se sentir mieux, croyant qu’il s’était rétabli indemne jusqu’à ce qu’il découvre qu’il n’avait aucune sensation dans son pied droit.

Lee Mabbatt, 56 ans, (photo), un ingénieur BT de Bournemouth, Dorset, s’est fait amputer la jambe droite sous le genou après la formation d’un caillot de sang de 15 cm dans sa cuisse

M. Mabbatt a déclaré: « Le samedi, j’avais ce que j’appelle une jambe morte, alors j’ai téléphoné au 111 le lendemain, qui m’a conseillé de prendre des analgésiques.

« La douleur a de nouveau augmenté quelques jours plus tard, alors j’ai de nouveau téléphoné au 111 et ils m’ont dit d’aller à A&E. Des tests ont été effectués et j’ai eu un scanner qui a montré un caillot de sang de six pouces au sommet de ma cuisse.

Les chirurgiens de l’hôpital Royal de Bournemouth ont immédiatement opéré pour retirer le caillot afin de ramener le flux sanguin au pied de M. Mabbat, mais dans les jours qui ont suivi, les orteils et la plante de son pied droit ont lentement commencé à devenir noirs.

M. Mabbatt a déclaré: « Après l’opération, j’ai passé 13 jours à l’hôpital Royal de Bournemouth pour voir si mon approvisionnement en sang reviendrait. L’approvisionnement avait cessé d’atteindre ma cheville et mon pied a lentement commencé à mourir.

Après avoir pris la décision de se faire amputer la jambe en janvier, Lee est sorti de l’hôpital, mais il a été ramené d’urgence le mardi 15 décembre pour avoir la jambe amputée lorsque le pied est devenu noir.

L’homme de 56 ans a déclaré qu’il n’avait aucun problème de santé préexistant et a averti les autres de respecter la distance sociale pour éviter de contracter le covid-19

Il a déclaré: « Avant de contracter un coronavirus, j’étais en parfaite santé mais Covid m’a donné un caillot de sang de six pouces. Heureusement, je récupère beaucoup plus rapidement que ceux qui ont des problèmes de santé sous-jacents.

«Je devrais recommencer à marcher avec une prothèse dans trois mois. Je veux juste promener mes chiens et mener une vie normale, mais c’est différent maintenant.

«J’ai beaucoup de chance avec ma vie. Je vis dans un bungalow et je peux travailler à domicile tout en étant assis dans un fauteuil roulant. Cela ne m’affectera pas autant que les autres.

Maintenant que Lee est en convalescence, il exhorte les gens à respecter les restrictions imposées afin de protéger tout le monde.

Cela inclut de ne pas organiser de manifestations anti-verrouillage.

Lee a déclaré: « Ceux qui organisent ces marches pensent qu’ils sont invincibles, mais cela pourrait facilement leur arriver. Pour ces personnes, ce ne sera que lorsque cela affectera quelqu’un qu’ils savent qu’ils réaliseront à quel point c’est grave.

«Ils ont de la famille, alors que ressentiraient-ils si cela leur arrivait? J’ai donné Covid à mon fils et j’étais mortifié.

Il a ajouté: « Tout le personnel de l’hôpital, les porteurs, les infirmières et les médecins, ont été absolument magiques et risquent leur vie chaque jour pour nous.

« Le moins que nous puissions faire est d’essayer de respecter les règles pendant le déploiement du vaccin. »