Un homme de Sydney emprisonné pendant au moins deux décennies pour le meurtre de son ami proche en 2014, a gagné son appel et a été acquitté du crime.

Gazi Safarjalani, 39 ans, a été condamné en février 2019 après qu’un jury de la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud l’ait reconnu coupable du meurtre de Bill Panagakos qui avait été abattu dans une rue de banlieue sombre le jour de son 45e anniversaire.

Il a été approché par deux hommes à une intersection de Petersham à la fin du 4 mars 2014 avant d’être abattu cinq fois, dont trois à la tête.

Gazi Safarjalani quitte le King St Courts à Sydney le 11 septembre 2018 (photo)

En emprisonnant M. Safarjalani, le juge Michael Walton a découvert qu’il faisait partie d’une entreprise criminelle commune visant à tuer son ami, mais un inconnu a appuyé sur la gâchette.

Vendredi, la cour d’appel criminelle de NSW a accueilli son appel de condamnation, acceptant que le verdict était déraisonnable ou ne pouvait pas être soutenu, compte tenu des preuves.

La juge Lucy McCallum, siégeant avec les juges Geoffrey Bellew et Robertson Wright, a annulé la déclaration de culpabilité et la peine et a substitué un verdict d’acquittement.

M. Safarjalani, qui tenait autrefois un café avec M. Panagakos, avait affirmé avoir vu son ami se faire tirer dessus et avait délibérément choisi de ne pas dire à la police qu’il était présent.

Gazi Safarjalani est escortée depuis un véhicule de transport à la Cour suprême de Sydney le 1er février 2019 (photo)

Après son arrestation, en février 2017, il a été secrètement enregistré en disant: « Ce n’est pas un joli spectacle de voir quelque chose comme ça » et « c’est pourquoi je suis devenu fou ».

Alors que le procureur a soutenu qu’un motif probable était lié à un différend concernant des drogues interdites, le juge Walton a déclaré que le motif n’était pas clair.

La juge McCallum a déclaré que son évaluation des preuves lui avait laissé « un doute important quant à savoir s’il y avait à un moment donné avant que le tireur ne tue le défunt un accord ou une entente selon laquelle il serait abattu ou tué.

«Il n’y a aucune preuve quant à savoir si les deux hommes sont arrivés ensemble à l’intersection où le défunt a été abattu», a-t-elle déclaré.

Le témoignage d’un témoin a suggéré la possibilité qu’un homme ait fait des protestations à l’autre après la fusillade et avant de quitter les lieux.

Cela suggérait «que le manifestant ne s’attendait pas à ce que le défunt soit abattu et milite contre une inférence qu’il y avait eu un accord préalable».

La conduite de M. Safarjalani en fuyant les lieux, en jetant son téléphone, en n’assistant pas aux funérailles de son ami de longue date et en racontant une série de mensonges à la police est capable d’établir une conscience de culpabilité de meurtre, a déclaré le juge.

Mais c’était également capable d’être la réaction d’une personne qui craignait d’être blâmée pour quelque chose qu’il n’avait pas fait.

Gazi Safarjalani (photo) a plaidé non coupable du meurtre de Bill Panagakos, abattu le 4 mars 2014

«C’est particulièrement le cas lorsque, comme le ministère public l’a admis dans ses observations écrites, certains éléments de la preuve suggéraient que les deux hommes étaient, pour le moins,« impliqués dans un milieu criminel ».

«Le ministère public s’est fondé sur cette preuve pour étayer la conclusion que le meurtre était un meurtre de type exécution impliquant les deux hommes sur les lieux.

Mais le juge McCallum a déclaré que cela était également capable de soutenir une hypothèse incompatible avec la culpabilité de meurtre, à savoir que M. Safarjalani ne savait pas que son ami allait être abattu avant que cela ne se produise.

Au moment de la condamnation pour meurtre, M. Safarjalani attendait d’être condamné pour avoir aidé et encouragé l’importation de méthamphétamine, qui a eu lieu des mois après la fusillade.