Un homme emprisonné pour le meurtre du cousin du boxeur Tyson Fury

L’homme qui a assassiné le cousin du champion du monde de boxe poids lourd Tyson Fury avec un couteau lors d’une bagarre dans un bar a été emprisonné à perpétuité avec une peine minimale de 28 ans.

Liam O’Pray, 22 ans, a utilisé un couteau de verrouillage avec une lame de sept pouces pour poignarder Rico Burton, 31 ans, dans le cou, coupant presque sa principale artère carotide et provoquant une perte de sang massive, à Altrincham, le 22 août 2022.

L’accusé, de Swinton, Salford, Greater Manchester, a été reconnu coupable de meurtre par un jury à l’issue d’un procès de trois semaines le mois dernier au Manchester Crown Court.

Le juge Alan Conrad a condamné le père d’un enfant à une peine d’emprisonnement à perpétuité, avec un minimum de 28 ans avant sa libération conditionnelle.

«Vous étiez un coup de couteau qui attendait de se produire. Vous pouvez blâmer toutes sortes de choses, mais le fait est que vous et d’autres comme vous qui avez choisi de porter des couteaux, c’est le problème », a-t-il déclaré à l’accusé.

Les ennuis avaient commencé après une bagarre entre les amis de l’accusé et la famille et les amis de M. Burton dans une cour de bars appelée Goose Green, a appris le tribunal.

Le tribunal a entendu comment la bagarre a éclaté après que l’ami d’O’Pray, Malachi Hewitt-Brown, ait été frappé par le cousin de Burton. Le personnel de la porte et les témoins ont déclaré au procès que O’Pray, de Salford, avait été un « canon lâche » et était « très erratique » cette nuit-là.

O’Pray a également été reconnu coupable d’avoir poignardé Harvey Reilly, 17 ans à l’époque, au cours du même incident. Les blessures de Reilly n’étaient pas mortelles.

Du cannabis, de la cocaïne et de la kétamine ont été trouvés dans le sang d’O’Pray.

La mort de Burton a incité son cousin à publier un plaidoyer sur les réseaux sociaux au sujet du crime au couteau, déclarant que « cela doit cesser ». Dans sa publication Instagram, Fury a déclaré: « La vie est très précieuse et elle peut être emportée très rapidement, profitez de chaque instant … RIP Rico Burton que le seigneur Dieu vous accorde une bonne place au paradis. A bientôt », alors que le boxeur a appelé le gouvernement britannique à réprimer plus durement la criminalité au couteau.

Dans une déclaration d’impact de la victime lue devant le tribunal, Deborah Burton, mère de cinq enfants et mère de Rico, décrite comme son « garçon en or », a déclaré : « Dans toute la communauté des gens du voyage, Rico ne sera jamais oublié. Le jour de sa mort, un morceau de moi est mort à l’intérieur. J’ai eu le cœur arraché et coupé en morceaux.