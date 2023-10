Un homme emprisonné pour avoir enlevé une écolière alors qu’il était habillé en femme

Un homme qui a enlevé une écolière alors qu’elle était habillée en femme, puis l’a agressée sexuellement dans sa maison de Borders, a été condamné à 20 ans de prison.

Andrew Miller, également connu sous le nom d’Amy George, a proposé de ramener la jeune fille chez elle en février de cette année.

Mais Miller, 53 ans, l’a conduite chez lui, l’a emmenée dans une chambre et a refusé de la laisser partir.

Il lui a ensuite fait subir une série d’agressions sexuelles au cours des 27 heures suivantes.

La Haute Cour d’Édimbourg a également appris que Miller serait surveillé sous licence pendant huit ans en plus de sa peine privative de liberté.

En prononçant la peine, le juge Lord Arthurson a déclaré à Miller que le récit était « franchement nauséabond en termes de dépravation et de déviance sexuelle criminelle ».

Il a ajouté : « L’enlèvement de jeunes enfants dans les rues de nos villes et villages dans le but de les tourmenter sexuellement sur une période prolongée est heureusement rare dans cette juridiction.

« Il s’agit d’un crime particulièrement épouvantable qui frappe au cœur de la vie familiale et, en fait, le tissu même de notre société. »

Il a décrit les infractions de Miller comme « effrontées et effrayantes » et a déclaré que ses intentions étaient « méchantes et prédatrices ».

Lord Arthurson a poursuivi : « Les souffrances de votre victime et de sa famille entre vos mains ont été incalculables et ont changé la vie.

« Le traumatisme que vous avez infligé à sa communauté locale et au grand public est également incommensurable. »

Au cours de son évaluation des risques, Miller a qualifié l’enlèvement de « jeu » et, en ce qui concerne la fin, il a déclaré au journaliste qu’il « s’était mis en mode affaires pour essayer de trouver une solution ».

Le tribunal avait précédemment appris que la jeune fille, qui ne connaissait pas Miller, n’avait pu s’échapper de la chambre qu’après s’être endormi la deuxième nuit de son supplice.

Elle a trouvé son téléphone fixe, a composé le 999 et la police est arrivée quelques minutes plus tard pour la secourir.

Miller – un père de trois enfants qui vivait seul – dormait encore lorsque les policiers sont arrivés pour l’arrêter.

En mai, le tribunal a appris que Miller s’identifiait comme transgenre et était en train de passer au statut de femme. Il possédait une boucherie à Melrose qui était fermée depuis plusieurs mois avant l’enlèvement.

Au moment de son arrestation, il se présentait sous le nom d’Amy George, mais a confirmé qu’il souhaitait être appelé Andrew Miller en utilisant les pronoms « il » par souci de simplicité.

La jeune fille a raconté plus tard à la police qu’elle n’avait pas réussi à prendre un bus pour rentrer chez elle et qu’elle avait donc commencé à marcher lorsqu’elle a été approchée « par une dame dans une voiture » qui lui a proposé de la conduire.

Elle a dit qu’elle avait accepté l’offre et qu’elle était montée dans la voiture Jaguar parce qu’elle avait froid et pensait que la « dame » n’était pas menaçante.

« Peur et détresse »

Miller l’a plutôt emmenée dans son propre bungalow indépendant de trois chambres dans une rue résidentielle du village de Gattonside, près de Melrose, où il a placé son bras autour de son cou et l’a portée jusqu’à la chambre principale, où il l’a agressée sexuellement à plusieurs reprises.

Il a également regardé des vidéos pornographiques et fétichistes à la télévision, la jeune fille décrivant comment elle avait vu des choses « bizarres ».

Elle a demandé à plusieurs reprises à être ramenée à la maison, mais Miller a refusé, affirmant qu’il avait l’intention de la garder pendant une semaine et qu’elle était sa nouvelle famille.

Le tribunal a appris que ce n’était que par « fortune totale » que l’enfant avait pu s’échapper une fois que Miller s’était endormie sur un lit à côté d’elle.

Elle a délibérément fait tomber un verre d’une table, puis a allumé une lumière pour voir s’il allait se réveiller.

La jeune fille a ensuite réussi à s’échapper de la chambre et a appelé le 999 depuis son téléphone fixe.

Le tribunal a été informé que « la peur et la détresse de la jeune fille étaient palpables » lors de l’appel et que son soulagement en entendant la police arriver à la maison était évident.

Les agents ont trouvé Miller toujours endormi et portant un soutien-gorge, des seins en silicone, des sous-vêtements féminins et des collants.

La jeune fille a été emmenée dans un hôpital voisin pour y être examinée médicalement.

Miller a déclaré à la police qu’il s’était arrêté pour « aider » l’enfant car elle « avait l’air gelée », affirmant que c’était une « chose maternelle » et qu’il était un bon samaritain et qu’il l’avait « mise au lit avec moi pour se réchauffer ».

Il avait précédemment plaidé coupable des accusations portées contre lui devant la Haute Cour par liaison vidéo.

Les infractions comprenaient l’enlèvement, l’agression sexuelle, la possession de 242 images indécentes d’enfants et le fait d’avoir intentionnellement amené un enfant de moins de 13 ans à regarder une image à caractère sexuel.

Miller sera détenu dans une prison pour hommes, conformément aux nouvelles directives introduites pour les prisonniers trans qui commettent des infractions sexuelles. suite au tollé suscité par l’affaire Isla Bryson.

Bryson a d’abord été placée dans une prison pour femmes après avoir été reconnue coupable du viol de deux femmes alors qu’elle était connue sous le nom d’Adam Graham.