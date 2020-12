Joshua Stoddard, photographié, a été emprisonné pendant 32 mois par la cour de la Couronne de Swansea et interdit de conduire pendant 45 mois après avoir été reconnu coupable d’avoir dirigé la police lors d’une poursuite de 13 milles à travers le sud du Pays de Galles

C’est le moment incroyable où un policier utilise son véhicule pour pousser une voiture volée hors de la trajectoire d’un bus venant en sens inverse.

Joshua Stoddard menait la police dans une poursuite de 13 milles lorsqu’il a traversé la chaussée en direction d’un bus de service venant dans l’autre sens.

L’un des policiers à la poursuite a réussi à se mettre à ses côtés et à remettre sa voiture dans la bonne voie avec quelques secondes à perdre.

La poursuite – menée dans des conditions météorologiques terribles – s’est terminée quelques kilomètres plus tard lorsque Stoddard s’est écrasé contre deux autres voitures, causant des dommages « catastrophiques » aux trois véhicules.

En renvoyant le prévenu, un juge de la Cour de la Couronne de Swansea a qualifié sa conduite de « scandaleuse » et a déclaré que ce n’était que par chance qu’il n’avait tué personne.

Le tribunal a entendu l’épisode d’infraction commencé dans la nuit du 2 octobre de cette année. Dean Pulling, poursuivant, a déclaré que Stoddard vivait dans une auberge de jeunesse à Quay Parade dans le centre-ville de Swansea, n’ayant été libéré que récemment sous licence de prison à la suite d’une condamnation pour comportement coercitif et contrôlant.

Le procureur a déclaré que la nuit en question, le personnel de l’auberge s’était inquiété du fait que Stoddard, 24 ans, était sous l’influence de la drogue et que son attitude était de plus en plus « belliqueuse ».

Le tribunal a appris qu’il avait quitté l’auberge The Strand vers 3 heures du matin et à 3 h 50, il a été vu dans les jardins à l’arrière de Bonymaen, sautant par-dessus des clôtures et entrant dans les hangars et les garages des gens.

Il est ensuite entré dans une maison de Bonymaen Road et a volé les clés de la Ford Fiesta de la famille avant de s’enfuir.

M. Pulling a déclaré que le cambriolage et le vol avaient été découverts plus tard dans la matinée, lorsque les habitants se sont réveillés.

Stoddard a tenté de perdre la police en conduisant dans le mauvais sens autour d’un rond-point où il a failli heurter un bus voyageant dans la direction opposée.

L’incident a été signalé à la police et les agents ont pu suivre les mouvements de la Fiesta dans les heures qui ont suivi l’effraction.

La voiture s’était dirigée vers la M4 et s’était dirigée vers l’est jusqu’aux services de Sarn où la petite amie de Stoddard est entrée.

La Ford volée s’est ensuite dirigée vers Bryncethin où la piste s’est refroidie. Le procureur a déclaré que cela était probablement dû au fait que les plaques de la voiture avaient été échangées contre un ensemble volé à une autre Fiesta le 3 octobre.

Cependant, Stoddard a de nouveau été arrêté par la police à Heol Spencer dans la ville de Coity le 7 octobre.

Le tribunal a appris qu’une voiture de police banalisée avait commencé à suivre Stoddard et, au départ, l’accusé ne savait pas qu’il était suivi. Cependant, lorsqu’il a vu une voiture de police marquée, il a mis le pied à terre et une poursuite de 13 milles de long dans des conditions humides et sombres a commencé.

Le tribunal a appris que Stoddard avait couru dans le mauvais sens autour des ronds-points et sur le mauvais côté des routes à deux voies autour de Sarn et du parc commercial McArthur Glen, conduisant directement à la circulation venant en sens inverse et coupant un véhicule comme il le faisait.

L’agent de poursuite a perdu de vue le prévenu à Litchard Hill lorsqu’il a de nouveau conduit dans le mauvais sens autour d’un rond-point, mais d’autres unités de police qui avaient été envoyées dans le secteur l’ont retrouvé et ont poursuivi la poursuite.

M. Pulling a déclaré qu'au moins l'un des pneus de la Fiesta avait été crevé par un dispositif « stinger » dans la région de Blackmill, mais Stoddard a continué à rouler le long de l'A4093 en direction de Tonyrefail.

Alors que la vitesse de la poursuite ralentissait en raison du déchiquetage des pneus de la voiture volée, l’accusé a commencé à faire un écart sur la route pour essayer d’empêcher les voitures de police suivantes de le dépasser et de le faire entrer.

Le procureur a déclaré que, alors que Stoddard s’approchait de Tonyrefail, il s’était écarté vers un bus de service venant en sens inverse et que l’un des véhicules de police à la poursuite avait réussi à le tirer à ses côtés et à le « pousser » du bon côté de la route.

La cour de la couronne de Swansea a appris que les conditions météorologiques au moment de l’incident étaient particulièrement mauvaises

L’accusé s’est ensuite dirigé vers Tonypandy, mais en descendant Amos Hill à Penygraig, il s’est écrasé contre une voiture venant en sens inverse et une voiture garée causant des dommages « catastrophiques » aux trois véhicules.

À l’arrivée de la police, Stoddard tentait de sortir par la fenêtre de la Fiesta détruite. Sa petite amie était sur le siège passager du véhicule. Stoddard a donné un test routier positif pour le cannabis, mais a ensuite refusé de donner un échantillon pour une analyse complète. Stoddard, sans domicile fixe, a admis un cambriolage, un vol, deux chefs d’accusation de conduite en étant disqualifié, conduite dangereuse, omission de fournir un spécimen et conduite sans assurance.

Le tribunal a appris qu’il avait reçu 15 condamnations antérieures pour 30 infractions, notamment pour cruauté envers les animaux, violence, malhonnêteté, prise de véhicule aggravée, comportement de contrôle et coercitif et cambriolages non résidentiels.

Hilary Roberts, pour Stoddard, a déclaré que l’accusé avait vécu une « éducation turbulente et fracturée », y compris la mort de sa mère à un âge précoce et avait été diagnostiqué avec un TDAH et une schizophrénie potentielle. L’avocat a déclaré que l’accusé était désormais libre de drogues et suivait des cours de gestion de la colère et d’autres cours en détention dans le but de «nettoyer l’ardoise et de recommencer».

Le juge Geraint Walters a déclaré que cela a dû être une expérience terrifiante pour la famille Bonymaen de savoir qu’un intrus s’était trouvé dans leur maison en pleine nuit. Il a déclaré que Stoddard n’avait même rien à faire d’être au volant d’une voiture lorsqu’il s’est ensuite engagé dans un « épisode scandaleux de mauvaise conduite ».

Il lui a dit: « Vous avez conduit avec peu de respect pour la sécurité de qui que ce soit, y compris, semble-t-il, votre partenaire. J’ai rarement vu une conduite aussi mauvaise qui n’entraîne pas de blessures graves ou la mort. Comment tu n’as pas tué quelqu’un cette nuit-là, je ne sais pas. Le juge a déclaré que Stoddard avait un « dossier choquant » pour des infractions de malhonnêteté et a déclaré qu’à l’âge de 24 ans, il était déjà une « machine à crime à un seul homme ».

Stoddard a été condamné à un total de 32 mois de prison et purgera jusqu’à la moitié de cette période de détention avant d’être libéré sous licence. Il a été interdit de conduire pendant 45 mois au total et doit passer un test prolongé avant de pouvoir obtenir un permis.